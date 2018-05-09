Vestel, yeni akıllı telefonu Venus Z20'yi resmi olarak satışa sundu. 4K 30fps video kaydı özelliği sunan cihaz, ayrıca flaş destekli ön kamerası ile son derece güzel bir performans sağlıyor.

Vestel’in Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de tanıttığı Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus'ün yeni modeli Z20, resmi olarak satışa çıktı. Gerçekleştirilen basın etkinliğinde cihazın kamera performansına özellikle vurgu yapan Vestel, 16MP ve 5MP olmak üzere cihazın arkasında bulunan çift kameranın 4K çözünürlükte 30fps, Full HD ve HD çözünürlükte ise 60fps video kaydı gerçekleştirebildiği belirtildi.

Önceki modellere göre çok daha ince çerçevelere ve çok daha yüksek ekran/gövde oranına sahip olan yeni Venus Z20, 5.65 inç boyutunda 18:9 Full HD+ IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca cihazın önünde düşük ışıkta daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi için flaş destekli 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Vestel Venus Z20 Özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 5.65 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 16MP+5MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3400 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Yeni Venus Z20 hakkında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ‘‘Akıllı telefon üretirken hedefimiz, müşterilerimize yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla sunmak. Bugün sosyal ağların yoğun olarak kullanıldığı Türkiye’de kullanıcılar için cep telefonunda fiyatın yanı sıra aranan en önemli özellik fotoğraf kalitesi. Bu konuda tüketicinin beklentisini fazlasıyla karşılayacak olan Venus Z20, ön ve arka kameraları, hafızası, ekran boyutuyla ile fotoğraf tutkunlarını çok memnun edecek.’’ dedi.

‘’Venus Z20, performansı ve tasarımıyla teknoloji tutkunlarını çok memnun edecek bir ürün. Üstelik V Hepyeni abonelik sistemi sayesinde telefonları hep yeni kalacak.’’ diyen Erdoğan, Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını ortalama 1.5 yılda bir değiştirdiklerini belirtirken, ‘’Venus Z20’yi V Hepyeni’ye taksitle abone olarak alanlar, 18 ay sonra yeni modelle değiştirebilecekler. Böylece tüketicilerimiz cep telefonunda hep yeni teknolojiyi takip edecekler.’’ dedi. Yeni Vestel Venus Z20'nin satış fiyatı ise 2099 TL olarak belirlendi.