Vestel’in başlattığı “Venüs’ünü Tasarla” isimli proje ile yeni Venüs serisi için üniversiteli gençlerin fikirlerini alarak uygulamaya koyulacak.

Ülkemizde genel olarak Apple ve Samsung markalı telefonların hegemonyası olsa da daha önce eleştirdiğim “Gururla Yerli” vurgusuyla geliştirmeler yapan Vestel, bu sefer takdir edilecek bir adım atmaya karar vermiş.

Yeni duyurduğu “Venüs’ünü Tasarla” isimli projesi ile üniversitede ve yüksek lisansta okuyan gençlere kapısını açan Vestel, Venüs’e katkı sağlayacak bir yazılım, donanım, tasarım, akıllı telefon aksesuarı gibi projelere kapısını açıyor.

Venüs’ünü Tasarla Nedir?

Vestel’in yeni başlattığı bu proje, 2018 ve sonraki yıllarda piyasaya çıkacak Venüs model telefonlar için yazılımsal, donanımsal, tasarımsal ya da aksesuarlar tarafında genç kesimin isteklerine ve projelerine kapı açtığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Yani, şu anda özellikle “Venüs almam ya, hiç güzel değil” diyen kesime kulak veren Vestel, “Gel abi, neyimiz eksikse bize söyle. Projeni değerlendirelim, uygunsa ve yapılabilir bir işlem ise yeni Venüs’e uygulayalım.” tarzında bir girişimde bulunduğunu söyleyebiliriz.

Katılmak İçin Ne Gerekiyor?

Sadece üniversite, açıköğretim ya da yüksek lisans öğrencisi olmanız yeterli. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Ancak absürt örnekler yerine Vestel Venüs cihazlarında olması gereken ya da günümüz teknolojisiyle cep telefonlarına uygulanabilecek bir özellik olması şart.

Kaç Kişi Başvuru Yapabilirsiniz?

Tek başınıza ya da 5 kişiye kadar grup başvurusu yapabileceğiniz projelerde aklınıza gelen ve uygulanabilecek bir geliştirmeyi sunabilirsiniz.

Ödül Var mı?

Evet, Vestel 1. seçilen projeye 15.000TL ve Vestel’de staj imkanı tanırken, 2. projeye 10.000TL, 3. projeye ise 5.000TL ödül veriyor. Yarışmada birinci olan takımın tüm üyeleri Vestel’de proje bazlı belirli süreli çalışma imkanı kazanacak. Birinci takımın proje ile ilgli geliştirme istekleri ve Vestel’in uygunluğu doğrultusunda, kazananlar Vestel İstanbul Şubesi veya Vestel Manisa’da çalışabilecekler. Vestel Manisa’da çalışılması halinde, farklı şehirlerde ikamet edenler için konaklama masrafları da Vestel tarafından karşılanacak. Haftalık ve toplam çalışma süresi, Vestel’in ve kazananların anlaşmasına göre belirlenecek.

Projede Aranan Özellikler Neler?

Daha önce kısa kısa bahsettiğim gibi projeniz yazılım, donanım, tasarım, akıllı telefon aksesuarı gibi herhangi bir konuyu temel alabilecekken, değerlendirme jürisinin aradığı kriterler ise ilk olarak elbette uygulanabilirlik. Bunun dışında tüketiciye faydası, özgün yaratıcılık ve projede ilerleme gibi detaylara bakılacak.

Yarışma Kaç Aşamadan Oluşuyor?

Vestel’in bu “Venüs’ünü Tasarla” yarışması iki aşamalı eleme ve bir de final olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. İlk elemede 20 proje seçilecek, ikinci elemede ise bu sayı 10’a düşürülecek. Ardından finalde yarışacak 10 projeden ilk 3 ise ödüllerin sahibi olacak.

Ayrıca birinci elemede seçilecek takımlar, her takımdan 2 kişi olmak üzere, Manisa Vestel City’i gezme hakkı kazanacak. Takımların İstanbul Manisa – Manisa İstanbul uçak seyahatleri ve Manisa İzmir transferleri Vestel tarafından karşılanacak. İstanbul dışından katılımcıların İstanbul’a gidiş dönüş masrafları da masraf yapılmadan önce Vestel’den alınan onay ile Vestel tarafından karşılanacak.

İkinci elemeyi geçen takımlar ise Vestel İstanbul ofisinde Vestel çalışanları ile final yarışması sunumları için hazırlık imkanına sahip olacaklar.

Başvuru Tarihleri

Son Başvuru: 13 Mayıs 2017

1. Eleme: 31 Mayıs 2017

2. Eleme Proje Yüklenmesi: 22 Eylül 2017

2. Eleme: 13 Ekim 2017

Final Projeleri Yüklenmesi: 26 Ekim 2017

Final: 31 Ekim 2017

Nasıl Başvururum?

Eğer siz de kendiniz ya da maksimum 5 kişilik proje ekibi olarak Venüs’ü Tasarla yarışmasına katılmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan tüm detayları öğrenebilir, başvuru forumuna ve örneğine ulaşabilirsiniz.