Youtube'da izlediğimiz kliplerde çoğu zaman logosunu gördüğümüz, internet üzerinden yayın yapan video klip portalı Vevo, Android ve iOS uygulamasını sonlandırma kararı aldı.

Vevo, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde iOS ve Android uyumlu mobil uygulamalarını sonlandıracak. Şirketin ayrıca müzik kliplerini yayınladığı bir web sitesi bulunuyordu. Şirket, siteye giren kişileri YouTube kanalına yönlendirerek bu siteyi de kullanmama kararı aldı. Vevo, bu hamleyle uygulamaların yanı sıra kendi web sitesini de sonlandırmış oldu.

Vevo, web sitesinden yaptığı açıklamada "Bütün videolarımızın dünya çapında ulaşılabilir olduğundan emin olmak için çok çalışıyoruz. Bu arada favori müzik kliplerinizi YouTube'da Vevo üzerinden izleyin ve yeni haberler için bizi sosyal medyada takip edin!" sözleriyle siteye girenleri Youtube kanalına ve sosyal medya hesaplarına yönlendirdi.

Vevo'nun bu kararı almasında etkili olan nedenin ise Youtube Music Premium uygulaması olduğu düşünülüyor. Vevo tarafından yapılan açıklamada "Vevo büyük kitleleri etkilemeye, büyüme fırsatlarını takip etmeye ve odaklanmaya devam edecek. Premium müzik videoları ve orijinal içerik kataloğumuz, YouTube'da büyüyen bir kitleye ulaşmaya devam edecek ve Vevo’nun içeriğine erişimi daha da genişletmek için ek platformlarla çalışmanın yollarını araştırıyoruz." sözleri kullanıldı. YouTube'un yeni müzik platformu, sektörü önemli ölçüde etkileyecek bir sürecin başlamasına neden olacak gibi duruyor.