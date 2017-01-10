Victoria’s Secret Melekliğini Bırakıp Kodlama Eğitimi Verilen Bir Kurs Açan Model: Karlie Kloss

Dünyanın en çok kazanan üçüncü top modeliyken 22 yaşında Victoria’s Secret melekliğini bırakıp New York Üniversitesi’nde program kodlama eğitimi almaya başlayan Karlie Kloss, ayrıca açtığı kursla kodlama eğitimi veriyor.

Kodlama, kadınların dünyada genel olarak pek ilgi duyduğu bir alan değil. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde de çok fazla kız öğrencinin olduğu pek söylenemez. Fakat Karlie Kloss, kendisini bu konuda hemcinslerinden ayırmayı başarmış ‘nadir’ insanlardan bir tanesi. Üstelik dünyanın en çok kazanan üçüncü top modeliyken…

Karlie Kloss, ‘eğitim şart’ diyerek Victoria’s Secret melekliğini bırakıp New York Üniversitesi’nde kodlama eğitimi almaya başlayan bir top model. Gerçi mesleğini yine sürdürmeye devam ediyor, fakat Victoria’s Secret melekliği, yoğun çalışma temposu sebebiyle onun eğitim almasının önündeki en büyük engeldi.

Çevresinde ‘bilgisayar dehası’ olarak bilinen Kloss’un ‘Klossy ile Kodlama’ adında bir de kodlama eğitimi verdiği kurs bulunuyor. Kodlamayla ilgili görüşlerinin ne yönde olduğuna dair sorulan soruya ise şöyle cevap veriyor: "Kodlama ya da kodyazılımının geleceğin süper gücü olduğunu düşünüyorum. Bunu yabancı dil öğrenme gibi düşünün. Ve gelecekte herkes bu dili konuşacak. Bence herkes bu yeteneğini geliştirmeli. Ben de bu gelişime katkıda bulunmak adına ‘Klossy ile Kodlama’ adlı eğitim programını ve yaz kamplarını başlattım. Kadınlara bilgisayar programcılığını, yazılımcılığı öğretip, onlara yeni bir kapı açılmasını sağladığım bir kurs bu. Bilgiyi paylaşmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Kamplarıma dünyanın her yerinden farklı kadınlar katılıyor ve birlikte büyüdüğümüzü hissediyorum. Benim için yardım etmek hayattaki önceliklerden. Yani yardım elimi öyle ya da böyle uzatmaya çalışıyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor."

Kendisinden ‘kankası’ olarak bahsettiği Taylor Swift ile çektiği özçekimlerle de bilinen Kloss, ‘iyi bir özçekimin sırrı ne?’ sorusuna ise şu tüyoyla cevap veriyor: Uzun kollar ve iyi bir ışık. Kamerayı yüzünüzden yüksekte tutun, ışığın da hangi yönden geldiğine dikkat edin.