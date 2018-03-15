Sevgilisini Öldüren YouTuber Kadının Aldığı Ceza Belli Oldu!

Viral olmak adına sevgilisini öldüren 2 çocuklu kadının cezası belli oldu.

YouTube’da şaka videosu çekmek istersen erkek arkadaşını öldüren 22 yaşındaki genç kadının cezası belli oldu. ABD’de yaşanan bu olayda, 22 yaşındaki Pedro Ruiz, YouTube’da viral olmak için sevgilisi Monaliza Perez’den 30 cm uzaktan kendisine ateş etmesini istedi. Ortaya koydukları kalın bir kitabın kendini koruyacağına inanan Perez, kitaptan beklediği korumayı alamayınca kurşun vücudundan içeri girerek ağır yaralanmasına neden oldu. Hayata tutunamayan Ruiz’in ölümünün ardından iki çocuk annesi Perez, ikinci derece adam öldürmeden suçlu bulundu.

Perez İçin Çıkan Mahkeme Kararı Ne?

Minnesota’da gerçekleştirilen davada yargıç Jeffrey Remick, Perez’in cezasını açıkladı. Bu ceza karşılığında;

180 gün (6 ay) hapis cezası: İlk 90 günü hapishane, kalan 90 gün ise ev hapsi olabilir.

10 yıl boyunca gözetim altında tutulacak.

Hayatı boyunca ateşli silahlara yaklaşması yasak

Dava sonucunda para cezası ödeyecek.

Bir cinayete göre az sayılabilecek bu cezanın neden böyle olduğu da açıkladı. Bu olayın genç kadının sevgilisi Pedro Ruiz tarafından planlanması ve kadına bu konuda bir sorun çıkmayacağına dair güvence vermesi, Perez’in cezasının hafiflemesini sağladı.

Çift Ne Elde Etmek İstedi?

Perez ve Ruiz, dünya üzerindeki diğer pek çok kişi gibi şöhret arayışlarına kurban gitti. Son yıllarda YouTube’un insanların üzerinde etkisini gören çift, kısa sürede viral olmaya çalışmak istemişler, ancak bu eylemlerini biraz riskli bir şekilde eyleme dökmüşler.

"Pedro ve ben, sanırım şu ana kadar ki en tehlikeli videolardan birini çekeceğiz. Onun fikriydi, benim değil"

Bir Desert Eagle tabancayla gerçekleştirilen eylem, canlı yayında 30 izleyici ve 3 yaşındaki çocuklarının önünde gerçekleşti. Olay gerçekleştikten sonra erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu polis ekiplerine haber veren Perez, olaydan kısa bir süre sonra ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendi.

YouTube veya diğer platformlarda ünlü olmak için yapacağınız şeylerin sizin veya bir başkasının hayatını riske atmayacağından emin olmalısınız. Karşıdaki kişi sizi teşvik etse de sonucunda zarar görecek kişi yalnızca o kişi olmayacak.