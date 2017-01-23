Video - Elektrik Olmadan Sonsuz Sıcak Su Üretebilirsiniz!

Youtube'da paylaştığı çarpıcı videolarla ünlenen engineer775 rumuzlu dahi mühendisimiz, Macgyver tarzı son icadını paylaştı.

Düşük nüfusa sahip, gözlerden uzak bir yerde yaşamayı mı planlıyorsunuz? Amacınız şehrin karmaşasından kurtulmak mı? Peki ya size kısıtlı kaynaklara rağmen, sonsuz sıcak su temini elde etmenin yöntemi olduğunu söyleseydik?

Toplumdan uzakta kendine yeterli bir hayat yaşamanız için bilindik su şebekesinden ayrılacaksınız, engineer775 tarafından hazırlanan bu videoyu kesinlikle izlenemenizi öneriyoruz. Paylaşılan bilgi, sonsuz sıcak su üretmek için gereken şeylerin; geri dönüştürülmüş parçalar ve küçük bir roket sobası olduğunu ortaya koyuyor.

Roket sobaları, odunla çalışan bir soba türüdür. Alevlerin pişirme seviyesine gelmeden önce tamamen yanmasını sağlar ve son derece etkilidir. Peki bunu nasıl inşa edeceksiniz? Dahi mühendisimiz tüm cevapları videoda paylaşıyor.

Videoda açıklanan ustaca teknik, taze ısıtılmış suyu rezervuara taşımak için termal sifon pompalamayı mimarisinden faydalanmayı esas alıyor. Bunlar da, şehirden uzakta yaşayan bir şahsın ihtiyaç duyduğu sürece sınırsız sıcak su temin etmesini sağlayacaktır.