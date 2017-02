Garip ve Ürkütücü Kalamarın Sırrı Çözüldü!

Bir gözü diğerinden çok daha büyük olan kalamarın sırrı, Duke Üniversitesinden deniz biyoloğu Katie Thomas tarafından çözüldü.

Balıkçılar, yıllar voyunca süper tuhaf ve garip gözlere sahip kalamarın uyuşmayan gözlerine merakla baktılar.

Kalamarın sol gözü büyük ve sarı, sağ göz ise daha küçük ve berrakyı. Duke Üniversitesindeki biyoloh Katie Thomas, hayvan hakkında yeni bir araştırmasına öncülük ettiğini duyurdu. Thomas,"Onlar garip ve tuhaf görünümlü; gözbebeklerinde ne gibi bir deformasyon olduğunu doğal olarak merak ediyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.

Kalamar biyolojisti Richard Young 1970'lerde, büyük gözün güneş ışığını algıladığını ve bunun da kalamarın ucunun üst tarafta yüzmesine yardımcı olduğunu öne sürmüştü. Ancak garip olan şey, söz konusu kalamarın genellikle suyun 1000-3000 metre derinliğinde yüzmeyi tercih etmesiydi. Yine de şunu da unutmamak şart: Dev bir kalamar, bir okul otobüsünden büyük olabilir. Yani rahatsız edilmemesi gerken canlılar olduğu aşikar.

Sonunda Katie Thomas, fenomene bir açıklık getirdi: 13 Şubat'ta "These Beautiful Creatures Spend Their Entire Lives in Darkness"da yayınlanan makalede "Büyük bir göz daha hassastır ve bu da fotoğraf makinenizdeki büyük bir diyafram açıklığı gibidir." ifadelerini kullanıyor.

Güneş ışığı tek yönlü olduğu için, yatay ya da aşağı bakan bir gözü rahatsız etmez. Thomas, "aşağı doğru bakan bir göz ve yukarıya bakan başka bir göz söz konusu" açıklamasında bulunuyor.

Hatta, aşağı bakan göz, kalamarın aşağıda bulunan biyolüminesan yaratıkları belirlemesine yardımcı olur, buna karanlıkta gizlenen ürkütücü yırtıcılar da dahildir.