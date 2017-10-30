Video Hakem Uygulaması Almanya'da İki Maçta Kullanıldı

Türkiye'de de son dönemlerde oldukça tartışılan video hakem uygulaması, Almanya'da iki maçın sonucuna etki edebilecek, önemli kararlarda hakemlere yardımcı oldu.

Türkiye'de tartışılan video hakem sistemi (VAR) Bundelisga'nın 10. haftasında iki önemli kararın alınmasına neden oldu. Bundelisga'da uygulanan video hakem sistemi 2 önemli kararın verilmesini sağladı. Bayern Münih-Leipzing ve Schalke 04 - Wolfsburg maçlarının hakemleri "video assistant referee(VAR)" yani video hakem sisteminden yararlandı.

Bayern Münih'e konuk olan Leipzig'den Willi Orban mücadelenin maçının 13. dakikasında hakemin VAR sistemini kullanmasıyla kırmızı kart gördü. Ayrıca Bundesliga'nın 10. haftasındaki Schalke 04 - Wolfsburg maçında da video hakem sistemi bir kararda etkili oldu. Karşılaşmanın 41. dakikasındaki pozisyonda VAR uygulamasından yardım alan hakem Markus Schmidt, aldığı talimatın ardından penaltı noktasını gösterdi.

Türkiye'de ve bir çok ülke de "VAR" sisteminin futbolu zevksizleştireceğine dair eleştiriler alıyor. Ancak hakemlerin oldukça önemli olabilecek kararlarda bu sistemi kullanması, en azından yanlış kararları azaltacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? "VAR" sistemi futbola zarar mı veriyor, yoksa daha ileri bir seviyeye mi taşıyor?