Video Hakem Uygulaması Erzurumspor BŞB'ye Penaltı Kazandırdı

Video Hakem Uygulaması, ülkemiz liglerinde ilk defa bir penaltı kararının verilmesine yardımcı oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a play-off yolunda ciddi bir avantaj kazandıran karar, Video Hakem Uygulaması sayesinde verildi.

Ülkemizdeki liglerde ilk defa uygulanmaya başlanan Video Hakem Uygulaması (VAR), Spor Toto 1. Lig play-off maçında kullanıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ümraniyespor arasında geçen mücadele, 4-3'lük skorla sona erdi. Türkiye'de ilk kez uygulanan Video Hakem Uygulaması sayesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, penaltı kazandı.

Kazanılan penaltı sonucu dördüncü golünü kaydeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu gol sayesinde rövanş avantajını kazanmış oldu. Daha önce birkaç maçta test edilen Video Hakem Uygulaması, bu maçla beraber ilk defa ciddi bir kararda söz sahibi oldu.

Video Hakem Uygulaması (VAR) Nedir?

Maç esnasında hakemin yanlış karar verdiği veya tereddütte kaldığı durumlarda başvurulacak olan Video Hakem Uygulaması, önemli maçlar için verilecek olan kritik kararları etkileyecek. Sistemin başında duran hakemlerin, sahadaki hakemlerle iletişim kurarak ortak karara vardığı uygulama; yüksek teknolojili kameralar ve ekipmanlarla destekleniyor.