Video Hakem Uygulaması Çevrimiçi Olarak Denendi

Muhtemelen 2018 - 2019 sezonunda kullanılacak olan Video Hakem Uygulaması (VAR) ilk testlerden alnının akıyla çıktı.

Futbolun ruhunda bulunan hakem hatalarını minimize edecek olmasıyla, iyi bir uygulama olup olmadığı ciddi tartışmalara sebep olan, buna karşın 2018 Dünya Kupası kapsamında kullanılacağı resmileşen uygulamanın Türkiye'deki kullanımı da hız kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva tesislerinde yapılan 5 farklı maç, TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu takımlar arasında gerçekleşti. MHK başkanı Yusuf Namoğlu'nun da bilakis katıldığı ve oldukça sorunsuz geçen uygulamada hakem birkaç kez sarı kart kullanımı için VAR'dan faydalandı.

Uzun vadede futbolun keyfini baltalar mı bilinmez ama hakem hataları ile birçok takımın sene içinde hakkının yendiği ülke futbolundaki hakem hatalarını azaltacak olması en azından daha hakaniyetli bir lig izlememize sebep olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce uygulama yerinde mi?