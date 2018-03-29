Dün Antalya'da oynanan Azerbaycan-Makedonya maçı bir ilke sahne oldu. Türkiye'de ilk kez bir futbol maçında orta hakemin verdiği hatalı karar, video hakem sayesinde düzeltildi.

Açıklandığı ilk andan itibaren tartışmalara neden olan çevrimiçi video hakem sistemi, ülkemizde ilk kez üç gün önce Antalya’da oynanan Finlandiya-Malta hazırlık maçında uygulanmıştı. Yine Antalya’da dün oynanan Azerbaycan-Makedonya maçında ise başka bir ilk yaşanarak çevrimiçi video hakem sistemi ile orta hakemin yanlış kararı düzeltildi.

Maçın 20. dakikasında Makedon futbolcu Goran Pandev ceza sahası içerisinde rakip defansın müdahalesi ile yerde kaldı. Fakat orta hakem olan Halis Özkahya pozisyonun ceza sahası dışında olduğu gerekçesi ile serbest vuruşu işaret etti. Video hakem sistemine başvurulan pozisyonda ise pozisyon tekrarını izleyen Cüneyt Çakır penaltıya karar verdi.

Türkiye’de ilk kez video hakem sistemi ile yanlış bir kararın düzeltilmesini değerlendiren Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, ‘’Türkiye’de oynanan Azerbaycan-Makedonya maçında video hakem sistemi ile kez çevrimiçi olarak hatalı verilen kararı düzeltti. Cüneyt Çakır zaten tecrübeli bir hakem, bu konu hakkında seminerlere gidiyor. Olumlu yoldayız, her şey iyi gidiyor. Penaltıyı yakalamak ve sahaya yansıtmak bizim içi çok iyi. Karar değiştirilmese Azerbaycan maçı kazanacaktı.’’ dedi.