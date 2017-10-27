Sezonun yarısında kullanılması hedeflenen Video Hakem Uygulaması, bu hafta sonu 3 lig maçında test edilecek.

Yurt dışında bazı ülkelerde (Almanya ve İtalya’da aktif olarak kullanılıyor) uygulamaya konulan ve Süper Lig’de de sezonun ikinci yarısından itibaren uygulama geçecek olan Video Hakem Uygulaması, bu hafta sonu oynanacak Bursaspor - Antalyaspor, Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisar, Fenerbahçe - Kayserispor maçlarında test edilecek.

Stadın dışında bulunacak araç içerisinden takip edilecek maçta müdahale edilmesi gereken pozisyonların değerlendirilmeleri yapılacak ve gerekirse karar değişikliğine gidilecek. Fakat bu hafta sonu test amaçlı olacağı için sistem, hakemin kararlarını etkilemeyecek. Daha sonraki haftalarda benzer test uygulamaları yapılacak mı, henüz belli değil. Fakat ligin ikinci yarısından itibaren sistemin resmi olarak faaliyete geçeceğini söyleyebiliriz.

Video Hakem Uygulaması’ndan (VAR) kısaca şu şekilde bahsedelim. Maç esnasında hakemin verdiği yanlış karar ya da tereddütte kaldığı pozisyonlarda devreye VAR girecek. Sistemin başında bulunacak diğer hakemler, kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu sahadaki hakemlere durumu izah edecek ve karar, ortaklaşa yapılacak konuşma sonrası alınacak.

VAR’ın kurulduğu alanda iki hakem dışında yüksek ‘kare’ çekim özelliğine sahip kameralar bulunacak. Karşılaşma esnasında verilen kararlar ve tartışmalı pozisyonlar, bu sistem sayesinde çözüme kavuşacak.