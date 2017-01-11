Video Hakem Uygulaması Süper Lig’e de Geliyor!

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto Süper Lig’e en kısa sürede videolu yardımcı hakem uygulamasının geleceğini belirtti.

Videolu yardımcı hakem uygulaması, en kısa zamanda Spor Toto Süper Lig’e de geliyor. Antalya’da düzenlenen MHK Devre Arası Hakem Semineri’nde açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili bir sunum yapılacağını belirtti.

Uygulamanın hakemlere büyük yararının dokunacağını söyleyen Namoğlu, "VAR, teknolojik bir olay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz" açıklamalarında bulundu.

MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti ise futbolun gün geçtikçe hızlandığını belirterek hakemlerin bazı pozisyonları süzemeyebileceklerini, dolayısıyla VAR’ın onlara çok faydasının dokunacağını söyledi. Devre arasındaki seminerde mental ve teknik açıdan hazırlandıklarını söyleyen Rosetti, "Geçtiğimiz günlerde fiziksel olarak FIFA testine tabi olduk. Mental ve teknik olarak 100'ün üzerinde görüntü izleyerek, hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Futbol her zaman zorlanarak devam ediyor. Spor Toto Süper Lig, mücadelelere sahne olan önemli bir lig. Çok fazla çalışarak hazırlık yapmamız gerek. Futbol uluslararası bir dil kullanıyor. Dolayısıyla FIFA, UEFA ve Türkiye'de aynı dili kullanmamız gerek. Hakemlerin önceliği, oyunu, oyuncuları ve oyuncuların imajını korumak" açıklamalarında bulundu.