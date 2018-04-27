Ekran kaydetme uygulamaları sağdan-soldan çıkan reklamlar ve fligranlar ile sinir bozucu olabilir. Bu nedenle sizin için Android'in en iyi 5 ekran kaydı uygulamasını listeledik.

Eğitici videolar çekmek, oyunlarınızı kaydetmek ya da fazlası… Herhangi bir sebepten dolayı Android telefonunuzda gerçekleştirdiğiniz işlemleri video olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Play Store’da ekran kaydı için pek çok farklı uygulama bulunsa da bazıları reklamdan geçilmiyor, bazıları ise premium sürümü satın almanız için ekran kayıtlarına fligran ekliyor.

Fakat bazı uygulamalar ne gereğinden fazla reklam ile kullanıcıları boğuyor, ne de fligran ekleyerek videonun orijinalliğini bozuyor. Üstelik sundukları özelliklerle de kullanıcılara istedikleri tüm inkanları sağlıyor. İşte Android telefonunuz için en iyi 5 ekran kaydı uygulaması.

Mobizen ile telefonunuzda gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri kaydederken, kayıt bittiğinde dilediğiniz gibi video düzenlemesi de gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama, ayrıca videolarda tepkilerini göstermek isteyen kullanıcılara ekran kaydına ön kamera ekleme özelliği de sunuyor.

Ekran kaydı için çözünürlük, bit hızı ve kare hızı seçenekleri sunan Super Screen Recorder, son derece kullanıcı dostu bir arayüze ve video düzenleme özelliklerine sahip. Super Screen Recorder ile kayıt sırasında duraklama yapıp, ardından kayıtlarınızı devam ettirebilirsiniz.

10 milyonun üzerinde indirmeye sahip DU Recorder, Android’in en popüler ekran kayıt uygulamalarından biridir. Videolar için bir zaman sınırı bulunmayan DU Recorder, bazı video düzenleme ayarlarına da sahip. Uygulamanın tek kötü yanı videoya bir fligran eklemesi.

İhtiyacınız olan tüm özellikleri sunan ADV Screen Recorder, ekranı iki farklı modda kaydetmenizi sağlar. Farklı çözünürlük, bit hızı ve kare hızında kayıt yapmanıza izin veren uygulama, video üzerinde çizim yapmanıza ve metin eklemenize izin verir.

Google Play Oyunlar uygulamasını herkes biliyor olsa da ekran kaydı özelliğini çoğu kişi bilmez. Oyunların yanı sıra farklı ekran kayıtları gerçekleştirilmesine de izin veren uygulama, 720p’ye kadar ekran kaydını desteklemektedir. Uygulama tamamen ücretsizdir ve reklamlarla boğuşma problemi yoktur.