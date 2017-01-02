Video: NASA'dan 2016 Yılının En Çarpıcı Gözlemleri

İnsanlar yılbaşını kutlarken NASA, 2016'nın en sıcak anlarını ortaya döktü.

NASA, 2016 yılında uzayda yaptığı araştırmaların en çarpıcı anlarını yayınladı. Mühendislerin ve bilim adamların çalıştığı The Goddard Space Flight Center, 2016'nın en görkemli başarılarını, kutlama amaçlı olarak yayınladı.

Bu videolar ile iyi zaman geçirmenizi öneririz, zira insanların çevreye yaptıkları dehşet verici seviyeye ulaştı. Irk olarak dengeyi bozduğumuz çok aık. Gezegenimiz, NASA'nın ölçümlerine göre 1880'den beri en yüksek ısı değerine ulaştı. Üstelik söz konusu ısı, 2001 yılından itibaren büyük oranda artıyor.

Maalesef küresel ısınmaya yol açtık ve yanlışlarımızdan dönmezsek, dünyayı yaşanmaz hale getireceğiz. Söz konusu videoyu izlerken, dünyanın durumunu bir dakika olsun düşünmenizi rica ediyoruz.