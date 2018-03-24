Günümüzde video oyunlarının birçoğunda alkollü içeceklere yer veriliyor. Peki bu içecekler oyunlardaki karakterimizde ne gibi etkiler yaratıyor?

Oynadığınız birçok oyunda alkollü içki içme seçeneğini görmüş ve test etmişsinizdir. Ne olacağını merak edip sonradan hayal kırıklığına uğramış olmanız muhtemel. Oyundaki karakterinizin sarhoş olması, oyundaki kontrol yeteneğinizi kaybettirir. Birçok oyunda iyileştirme görevi gören alkol, aynı zamanda karakterinizin görme yetisini ve hareket kabiliyetini minimuma indirerek değişim bir deneyim sunar. Fakat oyundaki karakterinizin bu hâlini izlemek oyun zevkini azaltabilir.

Tabii bazı oyunlar, alkolü bir iyileştirme aracından ziyade sadece sarhoş eden bir şey olarak sunabilir. Grand Theft Auto, Red Dead Redemption ve Sea of Thieves gibi oyunlarda birçok gülme sahnesinde kullanılan alkollü içecekleri, bazı oyun geliştiricileri daha yaratıcı bir şekilde kullanabiliyor. The Red Strings Club adlı 'cyberpunk' oyunu bu durumun en büyük örneği. Bu oyunda alkol, karakterinizin ruh halini doğrudan etkiliyor.

This War of Mine adlı oyunda ise, savaş hâlindeki bir şehirde hayatta kalmaya çalışan karakterler alkol kullandıklarında daha mutlu oluyor, aynı zamanda daha 'işlevsiz' hâle geliyorlar. Prey adlı oyunda alkol, karakterinizin korku seviyesini en aza indiriyor ve normalde olması gerekenin aksine karakterinizin görüş yeteneğini geliştiriyor. 2014 yapımı Watch Dogs'ta ise biraz daha farklı bir alkol sistemi bulunuyor. Başroldeki karakterimiz Aiden, şehrin üç farklı yerindeki "en iyi içici"lerle kapışarak para kazanabiliyor.

Watch Dogs

Oyun yapımcıları alkolün etkilerini genellikle kötü olarak gösterir, olması gerektiği gibi. Hatta alkolik olarak bilinen karakterlerin bu özelliğini kötü özellikler arasına katar. Bioshock adlı oyunda alkol iyileştirici bir etkiye sahip olsa da yapımcılar oyunun baş karakteri Booker DeWitt'in alkol bağımlılığını bir sorun olarak göstermekten geri kalmıyor.

Video oyunlarında alkolün, genellikle aşırıya kaçma durumlarında karakterinize kötü etkileri bulunur. Gençleri ve çocukları alkol kullanımına özendirmemek için birtakım sorumluluklara sahip olan yapımcılar, genelde bu sebeple alkolü kötü gösterir. Oyunlarda alkol sürekli iyileştirici, karaktere güç veren bir etkiye sahip olsaydı muhtemelen yapımcıların başı büyük belaya girerdi. Peki siz oyunlarda alkol kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyun yapımcıları alkolün etkilerini en doğru biçimde aktarıyor?