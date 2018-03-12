Video Oyunlarının İnsan Vücuduna ve Beynine Olan 8 Etkisi!

Beyaz Saray’da gerçekleşen video oyunlardaki şiddet içeriği toplantısı sonrasında sizler için oyunların potansiyel 8 etkisini listeledik.

Video oyunları, günümüzün en popüler eğlence kaynaklarından birisi olarak birçok kişinin hayatında önemli bir yer kaplıyor. Genellikle insanları sokaklardan ve şiddetten uzaklaştırıyor olsa da, bazı oyunların insanları şiddete itmesiyle ilgili birçok tartışma yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, video oyunların şiddet içeriğine göz dikerek Beyaz Saray’da sektörün önde gelenleriyle bir toplantı düzenledi.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü dahi akıl sağlığı koşullarının arasına "oyun bozukluğu" ekleyerek, sorunlu oyun davranışlarının insanların hayatının diğer alanlarında sorunlara yol açabileceğini belirtti. Ancak birçok araştırma, oyunların insanlardaki dikkat ve görsel hafıza yeteneklerini büyük oranda geliştirdiğini söylüyor. Hatta İngilterede yapılan bir araştırmaya göre, bilgisayar oyuncuları trafikte daha az kaza yapıyorlar ve yaklaşan araçları daha iyi takip ediyorlar.

Bu haberimizde sizlere video oyunlarının insan vücuduna ve beynine olan potansiyel etkilerinden bahsedeceğiz. Belki de bozuk saat’inde olduğu gibi Trump, video oyunlardaki şiddet içeriği konusunda haklı çıkabilir.

Bazı çalışmalar şiddet oyunlarının insanlardaki saldırganlığı arttırdığını gösteriyor.

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırma, şiddet içeren video oyunları oynayan kişilerin saldırgan davranışlarda bulunma olasılıklarının biraz daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Ancak APA, oyun oynamanın şiddet konusunda herhangi bir artışa yol açmadığını, sadece kişilerin ani tepkiler vermesine neden olduğuna değindi.

Grand Theft Auto gibi oyunların serbest bırakılması suç oranlarını artmasına neden olmuyor.

2015 yılında yapılan bir çalışmada, popüler şiddet içeren video oyunlarının yayınlanmasından aylar sonra, ağırlaştırılmış saldırı ve cinayet oranlarının düşme eğilimi gösterdiği tespit edildi. Araştırmanın arkasındaki kişiler, şiddet eğilimi bulunan insanların oyun oynayarak bu eylemleri ertelediğini ya da, oyundan sıkıldıktan sonra şiddete başvurduklarını düşünüyorlar. Ancak oyunun yayınlanmasının şiddet konusunda bir artışa neden olmadığı açık.

Şiddet içeren video oyunlarının popüler hale geldiği dönemde, gençlik şiddeti azaldı.

Boston Üniversitesi'nden bir çalışma, 2002 ve 2014 yılları arasında şiddet oyunlarının oldukça popüler olduğu bir dönemde suç oranlarının %29 oranında düştüğünü gösterdi. Kentsel kurumlara göre, 1980 ile 1994 arası dönemde geçlerin şiddet eğilimi çok daha fazlaydı. Daha sonra şiddet oyunlarının yaygınlaşmasıyla bu oranlar azalmaya başladı.

Bazı araştırmacılar, aşırı oyun oynamanın bağımlılık yapan bir davranış biçimi olabileceğinden endişe ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) 'nin bir sonraki güncellemesinde ruhsal sağlık koşulları listesine "oyun bozukluğu" eklemeyi düşünüyor. Bazı insanlar diğer tüm görevlerini ihmal edelerek kendilerini oyunlara bağımlılık derecesinde kaptırabiliyor. Ancak bunun bağımlılık olup olmadığı hala tartışılmakta. Çünkü, depresyon ve benzeri sorunlarla mücedele eden insanların kendilerini oyunlara yönlendirerek bununla başa çıkması iyi sonuçlar doğurabiliyor.

Bazı oyunlar insanların görme ve işitme yeteneklerini arttırıyor

Araştırmacılar, oyun oynayan kişilerin dağınık ortamlarda eşyaları bulma ve gürültülü ortamlarda sesleri ayırt etme konusunda daha iyi iş çıkardığını düşünüyorlar.

Bazı çalışmalarda, oyunların insanlardaki dikkat yeteneğini arttırdığını gösteriyor.

Silahla rakibin öldürüldüğü FPS oyunlarını oynayan kişiler, dış etkenlerden daha az etkileniyorlar. Araştırmacıların analizlerine göre bu kişilerin dikkatini odaklandıkları şeyin dışında kalan etkenler bozamıyor.

Aksiyon oyunları yetişkinler ve çocuklar için el-göz koordinasyonunu artırıyor

Oyun oynamanın etkilerini araştıran araştırmacılar, oyuncu ve olmayan iki gruba farklı el becerilerini test eden görevler yaptırdılar. İlk başlarda her iki grupta diğerinden daha başarılı değildi ancak daha sonrasında oyun oynaya grup diğerine göre çok daha hızlı bir gelişim gösterdi.

Çok uzun süre oyun oynayan kişilerde obezite daha çok görünüyor

Ancak tüm olumlu etkilerin yanında uzun süre bilgisayar başında geçirilecek zamanın obeziteye neden olacağını söylemekte fayda var. Alman çocukları üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, televizyon karşısında 1.5 saatten fazla zaman geçiren çocuklar diğerlerine oranla %75 sıklıkla obezite sorunu yaşıyorlar.

Trump için yukarıda bozuk saat benzetmesini yapmıştık ve belki bu sefer doğruyu gösterir demiştik, ancak hala yanlışı göstermeye devam ediyor. Umarız toplantılar sonrasında birçok faydası olan oyunlarda büyük kısıtlamalara gidilmez.