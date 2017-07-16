Konu video oyunu olduğunda insanlar hiçbir sınır tanımıyor. Video oyunlarını her yerde oynamak isteyen insanlar, en olmadık yerleri hackleyerek oyunlarına devam ediyorlar.

İnsan yaratıcılığı sınır tanımıyor, bu durum sadece oyun oynamak için geçerli değil. Oyuna ulaşmak için de yaratıcı olmak, avantajlar getiriyor.

Video oyunlarını oynamak için yapılmış kusursuz konsollar bulunuyor ayrıca kişisel bilgisayarlar da bu yönde müthiş bir opsiyon sağlıyor. Buna rağmen cesur ve teknoloji meraklısı oyuncular, video oyunları oynamak için bir çipe ve ekrana sahip olan her şeyi hackleyerek, oyunlarını oynamayı sürdürüyorlar.

Birazdan, cihazların çalıştırdıkları çoğu oyunun Doom olacağını fark edeceksiniz. Bunun nedeni ise Doom'un kaynak kodunun 20 yıldır halk kullanımına açık olması. Bu cihazlar yalnızca Doom'u çalıştırabilir değil ancak birincil kişi savaş oyunu oynamak her zaman daha çekici olmuş gibi görünüyor.

İşte o 'garip' hackler:

Lehim havyası

Cesur bir hacker, lehim havyasını hackleyerek, havyanın üzerinde tetris oynamayı başarıyor. Cihazda iki buton ve bir ekran bulunuyor. Bu sayede de her ne kadar basit bir oyun olarak nitelendirilse de, hacker arkadaşımız lehim havyası üzerinde tetris oynayabiliyor. Havya, her kaybettiğinizde ısınıyor ve bu sayede de oynayabileceğiniz en küçük ve en riskli oyun deneyimini sunuyor.

Macbook Touch Bar

Eğer oynanılan oyunlarda en fazla keyfi hangi ekran çeşidiyle alacağımızı konuşsaydık, bu kesinlikle Apple'ın Touch Bar'ı olmazdı. Tocuh Bar, Doom gibi birincil ekran oyunu için pek de uygun bir mekan değil, ancak hacker için hiçbir şey imkansız değil. Ayrıca en azından havya gibi ısınmıyor.

Porsche 911

Doom oynamak için yapılan hackler arasında en tehlikelilerinden biri kesinlikle lüks bir araba. YouTuber vexal, bir Porsche Cabriolet'in akıllı ekranı üzerinde Doom'u nasıl çalıştıracağınızı gösteriyor. Üstelik kontrolleri için ise aracın teker ve şanzıman sistemini kullanıyor. Oynamak oldukça zor ancak alıştıktan sonra neden olmasın?

Yazıcı

Herhangi bir oyunu oynamak için, ofis donanımına ihtiyaç duysaydınız, bu kesinlikle Canon Pixma Inkjet yazıcı olurdu. Aslında bu hackin yapılmasının nedeni Pixma'nın ürün yazılımında bir güvenlik kusuru ortaya çıkarmaya yönelikti. Ancak güvenlik araştırmacısı 'son derece güvenli' yazıcıyı, ders verici nitelikte bir hack ile bizlere sundu.

Termostat

Listedeki en şaşırtıcı oyun oynama yöntemi olmasa da, oldukça dikkat çekici. Bir yandan, Doom'un başlangıçta çalıştığı PC'lere oldukça benzer ve karmaşık donanım parçalarına sahip. Ancak diğer yandan, bu sadece bir termostat.