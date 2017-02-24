Video Reklamları Sonunda Facebook'a da Geliyor!

Platformundaki video tarafını güçlendirmek için birtakım çalışmalar yapan Facebook’un, yayıncılara videolardan gelir sağlamak için video reklamlara yer vermeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak şirketin video reklam uygulaması, Youtube’un ve diğer video platformlarının uyguladığı yöntemden biraz farklı olacak.

Facebook’un son dönemde video içerikleri konusunda yaptığı çalışmalar, platformuna kattığı yenilikler malumunuz. Sosyal medya devinin aynı zamanda bir video platformu haline gelme çalışmaları kapsamında son olarak video reklamları yayınlamayı planladığı ortaya çıktı. Ancak Youtube ve diğer birçok video platformunun yaptığının aksine, bu reklamlar videonun başında yer almayacak. Videonun ortasında bir yerde görünecek.

Bununla birlikte reklamın gösterilmesi için videonun ilk 20 saniyesinin geçmesi gerekecek ve videodaki reklamlar 2 dakika aralıklarla yayınlanabilecek. Bu reklam uygulaması canlı videolarda da geçerli olacak. Bir yayıncı, en az 2.000 takipçiye sahipse ve canlı yayınını aynı anda en az 300 kişi izliyorsa videonun arasına reklamlar yerleştirebilecek. Buradaki kural da canlı yayının en az 4 dakikadır devam ediyor olması.

Söylentilere göre bu video reklamlarından elde edilen gelirin %55’i yayıncıya giderken geri kalanını ise Facebook alacak. Bununla birlikte şirketin anlık makaleler için uyguladığı gelir dağılım çok daha farklı. Anlık makalelerden yayıncının kazandığı gelirin oranı %70 ila %100 arasında değişiyor.