Dünya üzerinde kullanılan en ünlü video uzantı ve kodeklerini inceledik. Her bir uzantının vaat ettiklerini açıkladık. Bundan sonra gerisi size kalmış.

Özellikle film arşivi yapmayı seven kullanıcıların fark etmiş olacağı bir durum var. Dünya üzerinde çok fazla video biçimi var. Bu video biçimlerinin her biri farklı kalite ve boyutlar sunuyorlar. Bu video biçimlerinden hangilerinin ne işlemler yaptığını pek bilmiyoruz. Aslında her biri farklı işlemlere olanak sağlayan uzantılar.

Örneğin, Apple Quicktime’ın fotmatı olarak çıkan MOV video uzantısı birçok kişinin küfür ettiği uzantılardan birisidir. Bu yüzden, her geçen gün daha fazla unutularak, haklı sonunu hazırlıyor.

Günümüzde en popüler video uzantıları, AVI, MP4, MKV ve FLV uzantıları gösterilebilir. Bugün sizlere bu uzantılar ve kodeklerini inceleyeceğiz. En popüler kodeklere bakacak olursak, WMW, Xvid, x264 ve x265 örnek gösterilebilir.

Uzantılar

AVI (Audio Video Interlaced)

Avi uzantısı ilk olarak 1992 yılında Microsoft tarafından kullanılmaya başlamış bir video uzantısıdır. 90’lı yılların başından 2000’li yılların başına kadar en popüler video uzantısı olmuştur. AVI, video ve ses parçalarını aynı anda içerebilir ve ikisi içinde birden fazla bilgi tutabilirdi. Örneğin bir AVI dosyası, bir filimin 10 farklı dublaj seçeneğini içerisinde tutabilir. AVI’nin okunabilirliği neredeyse evrenseldir. AVI dosyasını günümüzde ki video oynatıcıların %99’u rahatlıkla oynatır. AVI’nın dosya boyutlarının büyük olması günümüzde gündemden düşmesini sağlamıştır.

MP4 (MPEG-4)

MP3 uzantısının devamıdır. MP3 gibi sadece sesin aksine video desteğini de verebilir. İlk olarak 2001 yılında piyasaya sürülmüştür, ancak 2003 yılında revize edilmiştir. MP4, çok çeşitli video ve ses kodeklerini desteklemesi ile ünlüdür. Günümüzde en ünlü dosya uzantısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

MKV(Matroska Video Conteiner)

İlk olarak 2002 yılında tanıtılan MKV uzantısı, en özgür video biçimidir. Son derece açık bir standardı olan dosya uzantısı MKV, hemen hemen her türlü video ve ses kodeğini ayrıca çoklu altyazı parçalarını, DVD Menülerini ve bölümlerini destekler.

FLV(Flash Video)

Çıktığı günden günümüze kadar popülaritesini düşürerek devam eden FLV, özellikle yüksek sıkıştırma oranları ile tercih edilen video biçimidir. Flash Video’nun kısaltması olan FLV uzantısı Flash’ın gündemden düşmesi ile unutulma noktasına geldi. Buna rağmen, yıllarca kullandığımız formatı es geçmek istemedik.

Kodekler

Kodeklere başlamadan önce, birçok kodeğin olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu kadar kodeğin arasında, videoların çok yüksek oranı bu 4 kodek tarafından yaratıldığı için bu 4 kodeği bilmeniz yeterli olacaktır.

WMV(Windows Media Video)

Microsoft tarafından 1999 yılında tanıtılan WMV, kendisine özel tescilli ASF formatı ile kullanılmak üzere geliştirilmişti, ancak WMV kodeğini genel olarak AVI veya MKV uzantılarında görüyoruz. Microsoft cihazlarının çok yüksek kısmı bu kodeği desteklese de günümüzde popülaritesini yitirmiş bir kodek olduğunu söyleyebiliriz.

Xvid(H.263 / MPEG-4)

2001 yılında DivX’e rakip olarak çıkan kodek, açık kaynak kodlu olmasından dolayı ünlenmiş bir kodek oldu. Xvid’in en önemli özelliği DVD boyutunda ki filmleri CD’lerin içerisine sıkıştırabiliyordu. Bu da onu, dönemin en popüler kodeklerinden birisi yaptı.

X264(H.264 / MGEG-4 AVC)

2003 yılında tanıtılan X264, ilk olarak Blu-ray videolarında kullanılmıştır. Günümüzde en popüler kodlama standardı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. YouTube, Vimeo gibi video platformları da genel olarak bu kodeği kullanıyor.

X265(H.265 / MEG-H HEVC)

Geleceğin en ünlü kodeği olmaya aday olan bu kodek, aynı video kalitesini koruyarak yaklaşık iki kat daha az boyutta videolar yaratmaya izin veriyor. Bazı videoların 1080p’de 2GB’ken bazı videoların 720p’de 5GB olması bu duruma örnek gösterilebilir. Gelecekte iyice popülerleşecek 4K ve 8K kalitesinde videoların X265 ile kodeklenmesi bekleniyor.

Günümüzde kullanılan ünlü formatlar bu şekilde. Eğer videolar yaratıyorsanız, bu kodeklemeye göz önüne alarak daha ufak video boyutlarında kayıtlar yapabilirsiniz. Sizin de kullandığınız ve ünlü olduğunu düşündüğünüz, kodek veya video uzantıları varsa yorum kısmına paylaşabilirsiniz.