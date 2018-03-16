Yarışma ve Tanışma Konseptini Bir Araya Getiren Uygulama

Zoosk, trivia oyunlarını oynarken yeni insanlarla tanışmanın bir yolu olarak yeni bir uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde oyun oynarken yeni insanlar ile tanışabileceksiniz.

Uygulama yapımcısı Zoosk, yeni biriyle tanışma potansiyeline sahip oyuncuları birleştiren deneysel bir uygulama yayınlamıştı. Uygulama ilk olarak, 2016’da video yolu ile iletişim kuran bir flört uygulaması olarak piyasaya girdi. Ancak insanlar video ile nasıl sohbete gireceklerini pek anlamamışlardı. Bu nedenle Zoosk, akıllı bir hamle yaparak yeni uygulaması Lively'i kullanıma sundu.

Şirket uzun bir araştırma sonrası, insanları bir araya getirebilmenin en iyi yolu olarak trivia’ları buldu. Uygulamaya canlı olarak katılıp iki ya da dört kişiden oluşan bir grup sohbet ekibine yerleşebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınız ile gerçek zamanlı olarak video üzerinden 12 soruya cevap vereceğiniz uygulamada, eğer isterseniz ekip arkadaşlarınız ile sorular hakkında da tartışabilirsiniz. Sorular bittiğinde tahmin ettiğiniz üzere puanlar, sonuçlara göre dağıtılacak.

Uygulamanın flört bileşeni tam olarak diğer flört uygulamalarına pek benzemiyor. Lively’de amaç sadece yeni arkadaşlar edinmek. Oyun tamamlandıktan sonra, dilerseniz karşınızdaki oyuncu ile sohbete devam edebilir veya isterseniz, karşınızdaki kişiyi arkadaş ekleyebilirsiniz.

Oyun şu an için sadece çevrenizdeki kişiler ile eşleşmenize olanak tanıyor ancak ilerleyen süreler içerisinde bu durum değişebilir. Lively, HQ Trivia’nın aksine sadece bir grup sohbeti. Bu bağlamda uygulama türünün ilk örneği değil ancak diğer uygulamaların hiçbiri yeni ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla entegre oyunlara sahip değildi. Bu bağlamda Lively, kendini diğer benzer uygulamalardan ayırıyor.

Zoosk’un bugün 38 milyon üyesi var ancak üretici, daha genç kitleye ulaşmanın yollarını Lively ile başlattı. Uygulama, şirketin temel iş alanını genişletmek için yeni fikir denemeleri yaptığı Zoosk’un Zoosk Laboratuvarı’ndan çıkan ilk ürün oldu.

Zoosk’un trivia oyuncularının gönül bağı taşıyıp taşımayacağı ise şimdilik merak konusu. İşin içinde video olunca tahmin edersiniz ki durum amacından sapmaya çok müsait oluyor. Şunu da belirtelim, uygulama henüz Türkiye’de kullanılmıyor. Peki siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulama planlandığı gibi kullanılır mı yoksa bazı kişilerce amacından saptırılabilir mi?