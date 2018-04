'Özgür Ansiklopedi' düşüncesi ile oluşturulan ve ülkemizde bir süredir erişimin yasaklı olduğu Vikipedi'nin iki kurucusundan biri olan Jimmy Wales, yayınladığı bir makalede Vikipedi'yi ve eleştirilerini anlattı.

Vikipedi, interet ansiklopedileri arasında en bilinen ve en çok kullanılanlarından biri. Kullanıcılar tarafından oluşurulan özgün ve çeşitli içerikleri sayesinde kısa sürede popüler olan ve senelerdir kullanılan Vikipedi'nin, kurucularından Jimmy Wales'e göre bazı eksiklikleri var ve ona kalırsa bu eksiklikler ansiklopedinin yeterince gelişememesine sebep oluyor. İşte bu sorunlara ve Vikipedi'nin asıl amacına dair uzun bir makale yayınlayan Wales, sorunların yavaş ancak kesin sonuçlar elde edilecek şekilde düzeltilmesini istediğini söyledi.

Wales, Vikipedi konusundaki eleştirel tavırlarının anlaşılamadığını ve bunları açıklıpa kavuşturmak için detaylı bir yazı yazması gerektiğini düşünmüş ve makaleyi kaleme almaya başlamış. Vikipedi'de 'uzman onayı'nın olmamasının aldığı eleştirilere katılmayan Wales, bunun böyle kalmasını kendilerinin istediğini, o platformu olduğu şey haline getiren şeyin bu olduğunu düşünüyor.

Wales'in Vikipedi'ye dair eksik bulduğu yanlardan biri, kadınların erkekler kadar aktif bir şekilde içerik üretimi yapmaması. Erkekler kadar kadınların da Vikipedi ortamına dahil olması halinde katkıda bulunan kullanıcı rakamlarının ikiye katlanacağını düşünen Wales, bunu bir problem olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda Vikipedi'nin geldiği noktada çok kısıtlı bir kaynak haline dönüşmesini de eleştiren Wales, her konu hakkında yalnızca bir kaynak bulunmasını ya da dileyen herkesin kaynak verememesini de doğru bulmadığını söylüyor.

İsteyen herkesin istediği her konu ile ilgili makale oluşturabilmesi gerektiğini ancak Vikipedi'nin bunu kısıtladığını düşünen Wales, bu sebeple de her geçen gün Vikipedi'ye eklenen makale sayısının azaldığını ve bunun da ansiklopediye zarar verdiğini düşünüyor. Vikipedi'de şu an 33 milyondan fazla kullanıcı hesabının olduğunu ancak bu kullanıcıların bir çoğunun artık aktif olmadığını söyleyen Wales, insanların artık yeni alternatifler aradıklarını düşünüyor.

Everipedia oluşumuna da aslında bu sebeplerle katıldığını söyleyen Wales, Vikipedi'nin eksik yanının Eviripedia'da tamamlandığını düşünüyor. Herkesin istediği tüm konular hakkında makaleler oluşturabildiği bir platform olan Eviripedia'nın, onun hedeflediği şeye çok daha yakında durduğunu da belirtti. Eviripedia'nın bir diğer heyecan verici özelliğinin blockchain tabanlı sistemi olduğunu söyleyen Wales, Vikipedi'nin bu gelişmelere ve internet ansiklopedisi rakiplerinin artışına ayak uyduramayacağını düşündüğünü de ekledi.

Eviripedia'nın hazırladığı yeni sistem ile gerçek anlamda açık kaynaklı ve kullanıcı odaklı olacağını söyleyen Wales, bu yeni ansiklopedinin hızla gelişeceğini ve üretilen makaleler anlamında Vikipedi'den daha başarılı hale geleceğini düşünüyor. Vikipedi'nin akademik anlamda yeterli olmadığını da ifade eden Wales, bunun sebebinin ise içerik üreticilerinin sınırlandırılması olduğunu söylüyor.

Vikipedi'nin yalnızca özgün makale üretme konusunda değil, bunları oylayarak derecelendirme konusunda da artık kısıtlı olduğunu düşünen Wales, eğer güncele ayak uydurmazsa, eski günlerinde olduğu kadar güvenilir ve güncel bir kaynak olmaktan çıkacağını da düşünüyor. Eviripedia oluşumunun çok geçmeden Vikipedi'den daha popüler ve güvenilir olacağını da ekleyen Wales, bu yeni ansiklopedinin içerik üreticileri tarafından da daha fazla tercih edileceğini düşünüyor.

Eviripedi'da aynı konu ile ilgili makale sayısının hiç bir ksıtlaması olmadığını ve kişinin, uzman olduğu konudaki makaleleri görüp 'ben daha iyisini yazarım' motivasyonu ile sisteme kolayca dahil olabileceğini düşünen Wales, bu rekabetin ve motivasyonun, kaliteli makalelerin oluşmasında etkili olacağını düşünüyor. Dünyanın en çok tıklanan 10 sitesinden birinin kurucusu olmasının onu değiştirmediğini, hedeflediği şeyin çok tıklanan bir siteden ziyade başarılı ve özgür bir ansiklopedi olduğunu söyleyen Wales, bu hedefine ulaşmak için çalışmalara devam edeceğe benziyor.