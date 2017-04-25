Wikipedia (Vikipedi) kurucusu Jimmy Wales, yalan haberlerin tespit edilmesi için ücretsiz hizmet sunacak Wikitribun isimli yeni internet sitesini duyurdu.

Özellikle internet medyasının yaygınlaşması ve büyük yayın kuruluşlarının bile 'clickbait' içerik üreten kişilerle çalışmasıyla, ayrıca internet medyasının insanları provake etmek için kullanılmasıyla yalan haberler ne yazık ki günümüzdeki medyanın en büyük sorunlarından biri oldu. Hal böyle olunca ortaya çıkan haberlerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla kurulan internet sitelerine bir yenisi daha ekleniyor.

İnternetin ücretsiz en büyük ansiklopedisi Wikipedia (Vikipedi) kurucusu John Wales tarafından yapılan açıklamada vatandaşları ve profesyonel gazetecileri bir platformda toplanarak yalan haberleri ortaya çıkaracağı ve bu haberlerin neden yalan olduğunu açıklayacağı yeni internet sitesi Wikitribune duyuruldu. Wikitribune, birçok haber kaynağını inceleyecek ve haberlerin doğruluk payını değerlendirecek.

Ülkemizde de Teyit.org ve Doğruluk Payı gibi haberlerin doğruluk payını değerlendirerek yalan haberlerle ilgili bir veritabanı oluşturan internet siteleri mevcut ancak Wikitribune bu sitelerden farklı olarak kullanıcıların ve gazetecilerin düzenlemeleriyle Vikipedi benzeri bir mantıkla işleyecek. Ayrıca sitenin hiçbir reklam geliri olmayacak ve gelecek bağışlarla ayakta duracak.