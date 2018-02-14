Kullanıcı sayısı ile rakipleriyle başa çıkması oldukça zor olan Vimeo, canlı yayınlar için farklı özelliklerle rakiplerinden sıyrılmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde video yayıncılarına daha fazla serbestlik ve imkanlar sağlayarak izleyici kitlesini büyütmeyi hedeflediğini söyleyen Vimeo, 2018'e girdiğimiz ilk aylarda bu fikirlerini yavaştan devreye sokmaya başladı. An itibarı ile kullanıcılara sunulan iki önemli özellik var: Simulcast ve Publish To Social. Peki bu iki özellik nedir ve ne işe yarar?

Simulcast

Bu özellik ile içerik yaratıcıları, Vimeo'dan yaptıkları canlı yayını eş zamanlı olarak Facebook, Twitch, YouTube ve Periscope'tan da yapabilmelerine olanak sağlıyor. Yayınınızı kaç farklı yerden aynı anda yapmak isterseniz isteyin, tek bir bant genişliği kullanan yayınınız oluyor ve bu sayede düşük bağlantı hızlarında da birkaç yerden aynı anda yayın yapabiliyorsunuz. Vimeo bu özelliğin özellikle kolay bir biçimde farklı mecralardan aynı anda yayın yapmak isteyen ve düşük bant genişliklerine sahip olan kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşünüyor.

Publish to Social

İsminden de anlayabileceğimiz gibi tek tıkla sosyal medya platformlarında canlı yayınınızı paylaşabileceğiniz bu özellik sayesinde, bu sosyal medyalara girmekle uğraşmadan yayınınızdan haberdar edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu özellikle bir de 'performans tablosu' kullanma şansınız var ve yayınınıza hangi platformdan ne kadar kişinin geldiğini kolayca görebiliyorsunuz.

Vimeo'nun işini oldukça ciddiye aldığını ve canlı yayın konusunda oldukça güçlü olan rakiplerinin arasından sıyrılmak istediğini gösteriyor. Buna karşın sizce Vimeo'nun bunca güçlü ve çok tercih edilen platformların arasında sivrilmesi mümkün olabilecek mi?