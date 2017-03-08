Vimeo Sonunda 360 Derece Videoları Destekliyor!

Vimeo uzun zamandır beklenen güncellemesiyle yayında. Ayrıca içerik üreticilerine özel projeleri de beraberinde getirdi.

İçerik üreticilerin Youtube’a altenertif olarak gördüğü ve kendine has özellikler sahip video paylaşım platformu Vimeo, gelen taleplerin üzerine 360 derecelik video oynatabilme özelliğini yayına soktu.

Sanal gerçeklik üzerine üretilen donanımların gittikçe yaygınlaştığı bir yılda içerik üreticileri, kaydettikleri 360 derecelik videoları sadece Youtube ve Facebook üzerinden payaşabiliyordu. Giderek artan talep ve söz konusu özelliği içermediği için oluşan tepkiler Vimeo’yu harekete geçirdi. Henüz canlı yayın özelliği bulunmayan güncelleme sayesinde artık kullanıcılar yeni her açıdan izleyebilecekleri içerikeri Vimeo üzerinden de takip edebilecek.

Platform bu özelliği getirmek için biraz gecikse de anlaşılan kitlesini kaybetmek istemiyor. Halihazırda Facebook ve Youtube gibi dev rakipleri bulunan firmanın yaptığı bu hareket bir yaşam belirtisi olarak yorumlanabilir.

Aynı zamanda mobil uygulamarı içinde bir güncelleme yayınlayan firma Android ve iOS içinde görevini tamamladı. Şimdilik özellik Google Daydream, Samsung Gear VR ve Zeiss VR One ile çalışacak. Oculus Rift ve HTC Vive desteği çok yakında çıkacak.

İçerik üreticilerideki kalitesinin düşmesini engellemek adına attığı bu adımla Vimeo her zamanki gibi üreticinin videoyu lisanslamasına ve ücretlendirmesine olanak sağlayacak. Ayrıca firma üreticilerin beklenen içerik kalitelerini sağlamaları onlara eğitim verecek.