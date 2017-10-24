İki firmanın birleşiminden hemen sonra çıkarılan yeni etkinlik kamerası, önceki kameranın özelliklerine göre daha gelişmiş fonksiyonlara sahip. Üstelik bir çok platformda yayın yapabilen kamera, Vimeo Live kullanıcılarının da hesaplarında yaptıkları çekimi anlık olarak yayınlamalarına imkan veriyor.

IAC’nin sahibi olduğu video yayını sitesi Vimeo ve Livestream, Vimeo’nun Livestream’in canlı video yayını platformunu satın almasının sonrasında, ilk ürün entegrasyonlarını ve aynı zamanda Livestream’in cep boyutundaki canlı etkinlik kamerası olan Mevo Plus’ın yeni bir versiyonunu duyurdular.

Satın alma işlemi geçtiğimiz ay açıklandıktan sonra, 18 Ekim tarihinde sonuçlandırılmıştı. Görünen o ki her iki firma da güçlerini birleştirmek için zaman kaybetmemişler.

Yapılan açıklamaya göre yeni Mevo Plus kamera, kullanıcılara daha hızlı veri iletim hızları, arttırılmış kullanım alanları, daha güçlü Wi-Fi performansı sunmakla birlikte, ağ hatalarında azaltma sağlanmış ve aynı zamanda daha durağan bir durum kazandırılmış.

Daha ayrıntılı bir açıklama yapacak olursak, Mevo Plus daha güçlü 802.11 ac Wi-Fi çip ve Bluetooth 4.1 sistemi kullanıyor. Kablosuz fonksiyonlarında 30 metrenin üzerinde menzil artışı sağlanmış. Yani ilk jenerasyon cihazlara oranla yaklaşık 5 kat bir artış söz konusu.

2x2 MIMO antenlerinin kullanımıyla daha hızlı veri iletim imkanı sağlanırken, bağlantı aralığı da arttırılarak, parazitli ortamlarda daha iyi bir bağlanabilirlik imkanı sunulabiliyor.

Uygulama içi düzenleme araçları ile Mevo Plus kullanıcıları, TV sektöründeki profesyonellerin yaptıkları gibi birden fazla canlı çekimler arasında kesme, çekim aletini sağa sola çevirme (pan yapma) ve büyütme gibi işlemler yapabilmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda en ilgi çekici çekimleri seçip almayı sağlayan yüz tespiti ve senaryo analizi özelliklerini de arttıran ‘Autopilot’ modu ile yayın, kullanıcı adına otomatik olarak düzenleniyor.

Bunun haricinde yeni Mevo Plus, Mevo ve Studio yazılımı kullanıcıları artık her iki firmanın birleşmiş olmaları nedeniyle yaptıkları çekimi Vimeo Live hesaplarında yayınlayabiliyorlar.

Son olarak belirtmek gerekirse Mevo Plus, Facebook, YouTube, Twitter ve Periscope’ta yayın yapabiliyor, güncellenmiş yazılımı elektronik görüntü stabilizasyonu, 1080p yayın ve 4K kayıt özelliklerini de destekliyor.