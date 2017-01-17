Vine İçin Son Çağrı: Videoları Kaybetmemek İçin Elinizi Çabuk Tutun

Vine uygulaması, gün itibariyle Vine kamerasına dönüştürülecek. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.

Bu satırları okurken, Vine için geri sayımın başladığını vurgulamamız gerek. Vine, günün ilerleyen saatlerinde yerini Vine kamerasına bırakacak. Vine kamerasına geçiş gerçekleştiğinde, şu anda Vine altyapısında bulunan tüm klipler, arşiv birimine transfer olacak. Üstelik kliplerin, orada çok fazla sağ kalabileceğini düşünmüyoruz.

Vine'ın kesin ölümünün ne zaman gerçekleşeceği Twitter tarafından açıklanmadı ancak, söz konusu videolarının 17 Ocak 2017'ye kadar indirilmesini tavsiye etti. An itibariyle klipleri, Vine uygulaması veya masaüstü sitesi üzerinden indirebilir ve tek tek seçebilir veya hepsini içeren bir e-posta almayı tercih edebilirsiniz. Ama ne olursa olsun, çabuk davranmanızı tavsiye ediyoruz. Yenilenmiş Vine Kamerası, kullanıcıların kısa videolar çekmesine izin verecek ama Vine uygulamasının aksine, arşive "yeni" dosya transfer etmek artık mümkün olmayacak.