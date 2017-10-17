Vine'ın Kurucularından Canlı Bilgi Yarışması Uygulaması!

Vine'ın kurucularının yaptığı yeni Canlı Bilgi Yarışması uygulaması yeni fenomen olacağa benziyor!

Bir dönemlerin popüler uygulaması olan ve 2016 yılından itibaren kapanan Vine'ın kurucuları, "HQ-App" isimli ve şu anlık sadece iOS cihazlara indirebileceğiniz bir canlı bilgi yarışması uygulaması geliştirdi. Türkiye saatiyle her gece 04.00'da canlı olarak uygulamayı kullanan herkesin katılabileceği bilgi yarışmasıyla gerçek para ödülleri kazanılabilecek.

Her gün aynı saatte muhtemelen yüzlerce kişinin katılabileceği bilgi yarışmasına ise, en önce cevap veren günün ödülünü kazanabilecek. Kazandığınız ödülleri ister uygulamanızın kasasında tutarak farklı tip harcamalar yapabilecek, ister Apple Pay üzerinden kullanabilecek ve isterseniz PayPal gibi bir online ödeme aracı ile hesabınıza geçirebileceksiniz.

Canlı bilgi yarışması uygulaması, AppStore üzerinden ücretsiz bir şekilde iOS cihazlara indirilebiliyor. Dil desteği olmadığı için ülkemizde bu uygulamanın popüler olacağını düşünmüyoruz. Ancak yine de Vine'ın yapımcılarının yine Vine kadar orijinal bir fikirle geri döndükleri kesin. Uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Dil desteği gelse uygulamanın bilgi yarışmasına katılır mıydınız?