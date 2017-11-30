Vine'ın Yaratıcısı Uygulamayı Yeniden Diriltmek İstiyor!

Uzun bir süredir kullanımı durdurulan ve sadece arşiv olarak kullanılan Vine'ın yaratıcısı Dom Hofmann uygulamayı yeniden diriltmek istediğini söyledi.

Vine'ın içler acısı hikayesine aslında bizim neslimiz başından sonuna şahit oldu. 2012 yılında daha proje halindeyken Twitter tarafından satın alınan ve 6 saniyelik videolar çekmenizi sağlayan uygulama, çıktığı dönemler neredeyse başlı başına bir trend doğurmuştu. Amanda Cerny, Logan Paul gibi bugünün ünlü Instagram ve Youtube fenomenlerinin yanında ülkemizde de Kafalar, Halil Söyletmez ve Berkecan Güven gibi ünlü Youtuber'larında çıkış noktası olmuştu.

Geçtiğimiz sene popülerliğin artık bitmeye başlamasından ve uygulamayı kullanan sayısının çok az olmasından dolayı Vine kullanıma kapatılmış ve sadece bir anı uygulaması ve Twitter eklentisi olarak hayatını sürdüreceği kararı alınmıştı. Şimdi ise Vine'ın yaratıcı ekibinden Dom Hoffman bugün resmi Twitter hesabından attığı bir gönderiyle Vine'ı yeniden diriltmek istediğini açıkladı.

Ancak Hoffman'ın kullandığı ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla Vine'ın yeniden kullanıma sokulmasından öte aynı konseptte yeni bir uygulama söz konusu gibi. Hakkında insanların Vine'ı özlediğine dair kendisine yazdığı gönderilerden dolayı bu kararı aldığını belirten Hoffman, kısaca "uygulamanın üzerinde çalışacağını" söyledi.

Ortaya ne çıkacağı bilinmez. Tabii ki bildiğimiz ve sevdiğimiz Vine'ın geri dönüşünün habercisi de olabilir. Yine de Snapchat ve Instagram bu kadar popüler kullanımdayken ve özellikle de "Hikayeler" gibi popüler özellikler ortadayken Vine'ın ne kadar tutulacağı bilinmez. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Vine yeniden kullanıma sokulursa tutar mı? Yoksa bir facia daha mı izleriz?