Vine, Yoluna Kamera Uygulaması Olarak Devam Edecek

Artık vedası için gün sayan Vine, yola farklı bir uygulama ile devam edecek.

Bir dönem sosyal medyayı adeta sallayan ve pek çok fenomen çıkmasına da yarayan Vine, artık maziye karışacak. Bir süre önce uygulamanın sahibi Twitter, hem kendi platformundaki düşüşü hem de şirket açısından değer kaybetmesi sonucunda artık Vine'ın ayakta durmasının bir anlamı olmadığını ifade etmiş ve uygulamayı kapatacağını duyurmuştu.

Tabi olaya ''Twitter'ın maddi sıkıntıları'' gözüyle bakmak işin basit kısmı olabilir zira daha sonrasında ortaya çıkan söylentiler, asıl suçlunun Vine fenomenleri olduğunu da söylemekte.

Sebep ne olursa olsun sonuç olarak Vine artık olmayacak. Daha doğrusu bildiğimiz şekilde olmayacak. Twitter, yeni yaptığı duyuru ile Vine'ın yoluna kamera uygulaması olarak devam edeceğini duyurdu. Ocak ayından itibaren kullanıcılar hem Android, hem de iOS için Vine Camera uygulamasını indirebilecek.

Orjinal uygulamada olduğu gibi 6 saniyelik videolar çekmenizi sağlayacak uygulama, bu videoları Vine'da paylaşmak yerine telefonunuza kaydetmenize ya da direkt olarak Twitter'da paylaşmanıza olanak tanıyacak. Yani bir diğer deyişle Vine artık sistem olarak Twitter'ın içine gömülü olacak diyebiliriz.

Ayrıca Vine'a yüklediğiniz videoları telefonunuza indirmeniz de artık mümkün.