Viral Olan Basket Topu Fırlatan Robot Videosu Sahte Çıktı!

Son zamanlarda viral haline gelen GIF, mucidinin attığı basketbol topunu yakalayan robotun topu suratına geri fırlatmasını içeriyor.

Video, aslında Giso Spijkerman tarafından yönetilen ve geçen sene Vimeo'ya gönderilen "Project Helios" adlı deneysel sanat projesi niteliği taşıyan bir kısa filmin beş saniyelik bölümünden oluşuyor. Filmin özetinden bahsedecek olursak, bilgisayar tarafından üretilen Boston Dynamics Atlas robotunun "BK371 Yapay Zeka modülü" sayesinde yaptıklarını anlatıyor.

Yanıltıcı GIF, @Scienmag Twitter hesabıyla gönderildi. Okunaklı bir bilgi kaynağı gibi görünen hesap, sürekli takipçilerini yanıltacak paylaşımlar yayımlıyor. Gördüğünüz gibi en yeni yüklemeleri "Ve buradan robot kıyametinin nasıl başladığını görebilirsiniz" başlığı ile paylaşılıp, videonun sahte olduğunu gösteren hiçbir bilgi vermiyor.

Her ay sayısız sahte video ve bilimsel olmayan makale yayınlayan Scienmag Twitter hesabının gönderilerinin onaylanmasına hala devam ediliyor. Robot ve kıyamet kelimelerinin birlikte geçtiği bir paylaşımın takipçisi olan bir kaynaktan paylaşıldıktan sonra viral olması aslında çok doğal, ayrıca bilim kurgu filmlerini aratmayacak başlık seçimlerinden dolayı sayfanın yöneticilerini de kutlamak lazım.