Zürafaların Otçul Olmasına Rağmen Kemik Yediler

Zürafalar otçul hayvanlar olmasına rağmen bazı videolarda kemik yedikleri gözlemleniyor. Araştırmacılar, son zamanlarda viral olan bir video ile yeniden gün yüzüne çıkan bu olayın mantıklı açıklaması yaptılar.

Uzun bacakları ile ağaçların tepesine yetişerek ot yiyen zürafaları hiç et veya kemik sıyırırken hiç gördünüz mü? Bildiğiniz gibi zürafalar otçul canlılardır, ancak biraz araştırma yaptığınızda bazı zürafaların kemik sıyırdığını görebilirsiniz. İlk başta kendi kendinize 'radyasyona maruz kalarak mutasyon mu geçirdi?' gibi sorular sorabilirsiniz, ancak araştırmacılara göre zürafaların kemik sıyırıp yalamaları son derece normal bir durum.

Kısa süre önce bir manda kafatası ile beslenen zürafanın videosu ortaya çıkmıştı. Viral olan videoyu araştıran araştırmacılar, zürafaların buradan kendi iskeletleri için ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve fosfor aldıklarını belirlediler.

Bu davranışın bilimde bir ismi bile var. Osteofaji olarak bilinen bu olay, zürafa bireylerine göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin uzun boylu zürafalar, kısa boylulara nazaran daha fazla kemiklerle beslenirler.

Nevada Üniversitesi’nden araştırmacı Jarod Hutson, zürafa dişlerinde kalan iskelet kalıntılarını inceledi. Hutson yaptığı açıklamada, “Her yerde dağılmış kemikler var. Bu da onları yemeye zorluyor” dedi.

Zürafalar kemikleri kırmıyorlar, bunun yerine tükürükleri ile emerek gerekli besinleri çıkarmaya çalışırlar.

Aslında bu işlemi yapan tek otobur zürafalar değil. Develer, sığırlar ve daha birçok otobur türü iskelet kalıntılarını emmeye başvuruyorlar.