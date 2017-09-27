Saçlarını Kestiren Maymunun AslındaKeyfi Yerinde Olmayabilir

Maymun türlerini inceleyen bilim adamı, internette yaygın hale gelen ve seyreden herkesin beğenisini kazanan saçını kestiren maymunun maruz kaldığı kötülük nedeniyle bu duruma katlanmış olabileceğini söylüyor.

İnternette viral olan, saçlarını kestiren maymun videosunu izlemişsinizdir belki. Belki de seyrettikten sonra ‘Vay, artiste bak. Ne de soğukkanlı takılıyor berber koltuğunda. Ben de öyle cool takılmak isterdim” filan gibi düşüncelere kapılmış olabilirsiniz.

Fakat saçlarını iyi giyimli, dikkatli kesim yapan berbere kestiren küçük şirin maymunla ilgili kötü bir haberimiz var.

Her ne kadar ilk bakışta bu işlem oldukça doğal, hatta yatıştırıcı bir işlem gibi görünüyorsa da, maalesef aslında göründüğü gibi olmayabilir. İskoçya St. Andrews Üniversitesi’nde psikoloji nörobilim dalında doktora adayı olan Primat araştırmacısı Stuart Watson’ın Inverse’e söylediğine göre bu maymun, huzurlu bir maymun hayatı yaşamıyor olabilir.

Watson “Bu, bir maymun için normal, kabul edilebilir bir durum değil” diyor.

“Bu bağlamda bunun normal olduğunu söylemek pek mümkün değil. Zira, belki de maymuna uyuşturucu verilmiş. Ya da geçmişte bu tip bir duruma karşı koyduğu için cezalandırılmış. Veyahut da taranmak ona ‘tımarlanmak’ gibi bir his veriyor (ki acı verici bir işlemdir). Üstelik maymunun giydiği kıyafetin altında ne tip bir kısıtlayıcı etken olabileceği konusunda da fikir sahibi değiliz” diyor Watson.

Bu videoyu görüp de sevimli bulan herkes için bu haber hayal kırıklığına neden olacaktır. Fakat aslında sürpriz olmamalı: Watson, primat (maymun cinsi) hayvanlar hakkındaki popüler algının, maymun arkadaşlarımız hakkında gerçekçi olmayan, pembe bir tablo çizdiğini söylüyor. Gerçek ise şu ki, maymunlar ve şempanzeler ortalama bir insan bakımı ile gelişip büyüyemezler.

Watson sözlerine devamla “Kafes hayatı yaşayan maymunların gerekli fiziksel ve psikolojik durumlarının sağlanması için oldukça iyi eğitimli, dikkatli personel ve kaynaklara ihtiyaç vardır” diyor. Watson, her ne kadar saçlarının kesilmesi bu maymunun güzellikle muamele edildiği hissine kapıldığını gösteriyor ise de, belki de aslında hoşuna gitmeyen bir tecrübeyi yaşadığına işaret ediyor.

“Bu maymunun bir evcil hayvan olarak muhafaza edildiği aşikar. Bu nedenle de gördüğümüz bu kısa bölüm, yaşadığı kötü muamelenin kısa bir bölümü olabilir” diyor Watson.

Kaldı ki daha önce yayınlanan ve viral olan bu tip videoların incelemesini yapan araştırmacılar da (Bakınız resmi yukarıda sunulan, 2013 yılında YouTube’da yayınlanan ‘Slow Loris’ adı verilen çok şirin bir maymuna ait video), maymunların tutuldukları alanla ilgili bilgiler içermeyen videolardaki hayvanların, incitici tavırlara muhatap kaldıkları için bu tip videoların çekimine boyun eğmiş olabileceklerini belirtmişlerdi.