Virgin Group'un sahibi Richard Branson'ın, Elon Musk'ın 'Hyperloop' projesiyle birlikte gerçekleştirdiği çalışma sonrasında ortaya konan 'vakumlu tüp içerisinde seyahat aracı', saatte 240 km'lik rekor hıza ulaştı.

Virgin Hyperloop One Pazartesi günü bir açıklama yaparak gelecekçi tüp içinden ulaştırma teknolojisine 50 milyon dolarlık mali destek başvurusunda bulunduklarını bildirmişti. Bu açıklamanın yapıldığı sıralarda, firmanın XP 1 adını verdiği vakumlu tüp hazne içerisinde saatte 240 km hızla gidecek olan taşıyıcının test çekimine dair haberler de söz konusuydu.

Söz konusu yeni hız, 15 Aralık Cuma günü tamamlanan test sürüşünün bir parçasıydı. Gerçekleştirilen testler, deniz yüzeyinden 60 km yükseklikteki hava basıncına eşdeğer olacak şekilde basıncın azaltıldığı bir tüp içerisinde tamamlandı. Elektrikle çalışan manyetik yükseltme mekanizması bu düşük basınç altında seyahat haznesini ray üzerine kaldırarak, direncin azalması nedeniyle uzun mesafeler boyunca yüksek hızda kaymasını sağlıyor. Metroda platformda dururken yanınızdan geçen bir metro aracının yüzünüze doğru savurduğu hava basıncını düşünün. İşte bu hava basıncı vakumlanmış tüp içerisinde olmayacak. Hava direncinin olmadığı bir ortamda araç, çok daha az enerjiyle çok daha hızlı şekilde hareket edebilecek.

Firmanın yaptığı bir açıklamada şöyle bildiriliyor: “Hava kilidi, yüksek oranda etkili elektrik motoru, gelişmiş kontroller ve güç elektroniği, özel yapılmış manyetik kaldıraç ve sevk-idare sistemi, haznenin havada asılı kaması ve vakum gibi sistemin tüm bileşenleri başarıyla test edildi.”

Pazartesi günü yayınlanan video ise aşağıda:

Richard Branson Ekim ayında yaptığı açıklamada kendisine ait Virgin Group adlı firmanın, Elon Musk’ın ulaştırma sistemi olan Hyperloop One’a yatırım yaptığını duyurmuştu.

Bu açıklama, Ağustos ayında yayınlanan bir video sonrasında gelmişti. Videoda firmaya ait yaklaşık 8.6 metre uzunluğundaki XP-1 adlı hazne, 457 metre uzunluğundaki ‘dev loop’ adı verilen tüp içerisinde 310 km/h hızla hareket ediyordu.

Ağustos ayında yayınlanan test videosu: