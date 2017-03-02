Servis Robotları İlk Kez Yasal Hale Geliyor!

Virginia, kurye amaçlı kullanılan robotları yasallaştıran ilk eyalet olacak. İşte detaylar!

ABD, ütopik bir bilim kurgu ülkesi olmaya adım adım yaklaşıyor. Virginia (Virjinya)'da yasalaşan yeni kanun, kurye robotlarının kaldırımda kullanılmasını meşru kılıyor. Geçen hafta Cuma günü eyaletin valisi, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak bu yasayı imzaladı.

Bu bağlamda, kurye robotları saatte 10 mil (16 km) den hızlı gidemeyecek ve 50 pound (22 kg)'dan daha ağır olamayacaklar. Robotlar, caddelerde otonom bir şekilde dolaşabilecekler. Ancak kazlaarı dönlemek amacıyla bu cihazlar sürekli olarak uzaktan gözetim altında tutulacak. Köpek sahipleri açısından oluşan problemler yerel kurullar tarafından giderilecek ve eğer çok büyük sorunlar oluşursa robotların kullanımı tamamen reddedilebilecek.

Starship Technologies tarafından üretilen robotlar, Ocak ayından bu yana ABD'de geniş çapta test ediliyorlar. Estonya tabanlı şirket, bu yeni yasadan faydalanan ilk şirket olacak. Amazon ve Grubhub gibi oluşumlar da bu kurye robotları için eyaletin valisine sektörle ilgilendiklerine dair mektuplar yolladılar. Marble ve Dispatch isimli firmalar da kendi otonom botlarını kaldırımlara getirmeyi planlıyor.