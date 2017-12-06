Visa’nın Toplu Taşımada Bileti Ortadan Kaldıran Yeni Sistemi

Visa, tüm dünyada geçerli olmasını planladığı, temassız ödeme sistemiyle kesintisiz ulaşım deneyimini hızlandıracak programını tanıttı.

Visa, Visa Global Toplu Taşıma Çözümleri isimli programıyla dünya genelinde toplu taşıma araçlarını kullanan insanların bozuk para ya da bilet ihtiyacına son vermeyi hedefliyor. Yeni sistemle birlikte insanların toplu taşımalardaki geçiş noktalarında, turnikelerde ve toplu taşıma araçlarındaki kart okuma cihazlarında ödemeyi banka kartı ve kredi kartıyla yapmaları hedefleniyor.

Yeni Visa Toplu Taşıma programı, toplu taşıma işletmecilerinin ve teknoloji sağlayıcılarının geçişlerde temassız ödeme seçeneğini yayınlamalarına yardımcı oluyor. Bu minvalde dünyaya yayılması planlanan programla birlikte ulaşımın çok daha seri ve pratik şekilde yapılması planlanıyor.

Hatırlarsanız birkaç hafta önce Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ‘Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi’ isimli, tüm ülke genelinde toplu taşımalarda tek kart sistemine geçmeyi hedeflediği bir çalışmadan bahsetmiştik. Bu iki gelişme, yakın gelecekte toplu taşımalarla yaptığımız ulaşımın çok daha zahmetsiz olacağını özetler nitelikte.