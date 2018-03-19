HTC’nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Pro için ön siparişler yakında açılıyor.

Sanal gerçeklik konusunda öncü firmalardan biri olan HTC, Vive sanal gerçeklik gözlüğünün gelişmiş versiyonu Vive Pro için yakında ön sipariş almaya başlayacak. 799 dolardan satışa sunulacak yeni sanal gerçeklik gözlüğünün ön siparişleri 5 Nisan’dan itibaren açılıyor. Bununla birlikte eski HTC Vive gözlükleri de normal fiyatından 100 dolar azalarak 499 dolardan satışa devam edecek.

HTC, bununla birlikte bazı kampanyalar da düzenliyor. Eğer Vive Pro’yu 3 Haziran’dan önce satın alırsanız, HTC’nin Viveport abonelik hizmetine 6 ay boyunca ücretsiz ulaşabileceksiniz. Viveport’un HTC Vive Pro sürümüne zam yapılacağını belirten HTC, bu artışın ne kadar olacağını henüz açıklamadı.

HTC Vive’da yer alan 1080 x 1200’lük ekran çözünürlüğünü 1400 x 1600’e çıkaran HTC Vive Pro, bu çözünürlüğü iki OLED ekranla da sağlıyor. Bununla birlikte sanal gerçeklik gözlüğüne kulaklıkları da dahil eden HTC, ergonomi konusunda bazı yenilikler yapmış.

VR Pro, şu anda VR’ın geldiği en üst nokta olarak gösteriliyor. Özellikleriyle bunu kanıtlayan gözlük, fiyatıyla da diğer rakip sanal gerçeklik gözlüklerine karşı fark atmış gibi duruyor. Örneğin Oculus Rift ve PlayStation VR, 399 dolardan satılıyor. HTC’nin 799 dolarlık fiyatı, diğer gözlüklerin avantajına bir durum olacak gibi duruyor.

HTC, yeni sanal gerçeklik gözlüklerinde kabloyu aradan çıkarmak istiyor. Kablosuz teknoloji sayesinde kullanıcıları tamamen özgür bir dünyaya sokmak isteyen HTC, bu amacına ilerleyen günlerde ulaşmayı hedefliyor.