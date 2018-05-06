Vivo Y75S ve Y83’ün Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo’nun çok yakında duyurması beklenen iki yeni cihazı TENAA’da listelendi. Listelenen telefonların donanım özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

Aralık ayında Vivo Y75’in çıkışından yalnızca 5 ay sonra, şirket yeni telefonları Vivo Y75s ve Y83’ü çıkarmaya hazırlanıyor. TENAA’da listelenen yeni cihazların özellikleri ortaya çıktı. Fiyat-performans olarak karşımıza çıkacak yeni cihazlar, güçlü bir donanım isteyen insanları memnun etmeyecek gibi duruyor.

Vivo’nun yakında çıkaracağı Y75S’e baktığımızda bizleri 5.99 inç (720 x 1440p) 18:9 FullView 2.5D kavisli bir ekran karşılıyor. Snapdragon 450 yonga seti ile gelen cihazın 64GB depolama alanı bulunurken, microSD kartla 256GB’a kadar çıkartılabiliyor.

Vivo Y75S Beklenen Teknik Özellikleri

5.99 inç (720 x 1440p) 18:9 FullView 2.5D kavisli ekran

Qualcomm Snapdragon 450

4GB RAM

64GB depolama alanı (microSD kartla 256GB’a kadar çıkartılabilir)

16MP arka kamera

16 MP ön kamera

Funtouch OS 3.2 Arayüzü (Android 7.1.2 Nougat)

3225 mAh batarya

Koyu Mavi ve Mat Siyah renk seçenekleri

Vivo’nun yakında çıkaracağı bir diğer akıllı telefon Y83’te ise 6.22 inçlik (720 x 1520p) 19:9 FullView 2.5D kavisli bir ekran bulunuyor. Sekiz çekirdekli 2.0 GHz bir işlemciyle gelmesi beklenen cihazın hangi yonga setiyle çıkacağı henüz bilinmiyor. Yonga seti dışında 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunması beklenen cihazın Funtouch OS 4.0 arayüzü bulunan Android 8.1 Oreo’yla geleceği biliniyor.

Vivo Y83 Beklenen Teknik Özellikleri

6.22 inç (720 x 1440p) 19:9 FullView 2.5D kavisli ekran

Bilinmeyen yonga seti (sekiz çekirdekli 2 GHz işlemci barındırması bekleniyor)

4GB RAM

64GB depolama alanı

13MP arka kamera

8MP ön kamera

Funtouch OS 4.0 Arayüzü (Android 8.1 Oreo)

3180 mAh batarya

Siyah ve Şampanya renk seçenekleri

Telefonun fiyatlandırması hakkında henüz bir açıklama yok. Muhtemelen cihazlar resmi olarak duyurulduğunda fiyatlar ortaya çıkacaktır.