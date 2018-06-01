Vivo Nex'in 'Yok Artık' Dedirten Tasarımı Ortaya Çıktı!

Vivo'nun daha önce lansmanının 12 Haziran'da gerçekleştirileceğini doğruladığı Vivo Nex için yeni bir tanıtım posteri yayınlandı. Postere göre cihaz, Android ekosisteminin en yüksek ekran/gövde oranına sahip cihazlarından biri olabilir.

Günümüzde ince çerçeveli ve 18:9 ekranlı akıllı telefonların sıradanlaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun farkında olan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 12 Haziran’da tanıtacağı yeni modeli Nex ile sınırları zorlamayı hedefliyor. Şirketin Vivo Nex için yayınladığı yeni tanıtım posteri, cihazla ilgili beklentileri iyiden iyiye arttırdı.

Postere göre Vivo Nex, şaşırtıcı olmayan bir şekilde 18:9 ekrana sahip olacak. Cihazda herhangi bir çentik bulunmuyor. Daha da önemlisi postere göre cihazda herhangi bir çerçeve de bulunmayacak. Ekrana entegre parmak izi tarayıcıya sahip olacak olan cihazın ekran gövde oranının ise %90’ın üzerinde olması bekleniyor.

Son sızıntılara göre Vivo Nex’in iki farklı versiyonu bulunacak. Bunlardan standart versiyon olarak adlandırılan model ilk kez Mi 8 SE’de gördüğümüz Snapdragon 710 işlemciden gücünü alırken, 6GB RAM’e ve 128GB dahili depolama alanına sahip olacak. Ön kamera, ekranın altında bulunan ince çerçevede yer alacak.

Üst versiyon ise çok daha güçlü olacak. Snapdragon 845 işlemcili üst seviye Vivo Nex, 8GB RAM’e ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacak. Tahminlere göre standart versiyon 779 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkarken, üst versiyon 1.090 dolar gibi astronomik bir bedel ile tüketiciler ile buluşacak.