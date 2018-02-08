Vivo 'Tamamen Çerçevesiz' Bir Akıllı Telefon Tanıtabilir

Ortaya çıkan yeni bir sızıntı görseli Vivo'nun neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Cihazın çerçeveleri o kadar ince ki ahizeyi yerleştirecek bir alan dahi bulunmuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz ay CES 2018’de ilk kez gösterdiği ekrana entegre parmak izi tarayıcılı akıllı telefonu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi ortaya çıkan bazı sızıntı görselleri, Vivo’nun yine adından fazlasıyla söz ettirecek bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Sızıntı fotoğraflarda görünen telefonun üç tarafında herhangi bir akıllı telefonla kıyaslanmayacak kadar ince çerçeveler bulunuyor. Ekranın altında ise nispeten biraz daha kalın bir çerçeve bulunuyor ki bu çerçeve de Samsung, LG gibi şirketlerin amiral gemilerinin çerçevelerine kıyasla oldukça ince.

Çerçevelerin bu kadar ince olması akıllara bazı soru işaretlerini getiriyor. Bu soru işaretlerinin en büyüğü ise ön kameranın nerede olduğu. Ekranın altında bulunan çerçeve kameranın bulunamayacağı kadar ince. Dolayısı ile akıllara gelen ilk çözüm arkada bulunan ve öne döndürülebilen bir kamera.

Bu gizemli telefonun neredeyse %100’e yakın bir ekran/gövde oranı sunacağını söylemek çok yanlış olmaz. Fakat ekran boyutu şu an için bilinmiyor. Vivo’nun daha önce tanıtmış olduğu Vivo X20 ve X20 Plus, sırasıyla 6 inç ve 6.43 inçlik ekranlara sahipti. Dolayısı ile bu cihazın da benzer bir ekran boyutuna sahip olacağını söyleyebiliriz.

Çinli şirketin Vivo X30 ve Vivo Xplay 7 modelleri üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Fakat görüntüleri sızdırılan cihazın Vivo X30 ya da Vivo Xplay 7 olup olmadığı ile ilgili bir yorum yapılmadı. Önceki sızıntılar, Vivo X30’un iPhone X’a benzer bir çentiğe sahip olacağını bildiriyordu. Vivo Xplay 7 ise şirketin Snapdragon 845’li ilk akıllı telefonu olabilir.