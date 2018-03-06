Vivo Üreteceği Apex Akıllı Telefonu İçin Patent Aldı

Vivo, Apex Akıllı Telefonu’nun kamerasında kullanacağı düşünülen ve 'çentiksiz telefon' fikrini hayata geçirmeyi planlayan yeni bir patent aldı.

Akıllı telefon dünyasındaki çerçevesiz ekran furyası hız kesmeden sürerken, üreticilerin en çok sıkıntı yaşadıkları konu ön kamera ve sensörleri kaldıramamak oluyor. Bu konuya çözüm getiren sistemin patenti, geçtiğimiz günlerde Vivo tarafından alındı. Yeni tasarımda kamera gizli bir çekmeceye yerleştirilecek ve ekrandaki çerçeveler kaldırılacak.

Vivo’nun yeni telefon tasarımı, daha önce tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi’nede (MWC) damgasını vurmuştu. Bu güne kadar ekran oranını %100 yapabilen bir firma olmadı, ancak Vivo patentini aldığı cihazı tamamlayıp seri üretime başlarsa bunu başaran ilk firma olabilir.

Yukarıda çizimlerini gördüğünüz patentlere göre cihazın kamerası içerideki haznede saklanacak ve çekime başlanıldığı zaman otomatik olarak dışarıya çıkacak. Düşme gibi durumlarda sağlamlık olarak nasıl tepki vereceğini test etmek oldukça eğlenceli olacağa benziyor. Kamera kapatıldığındaysa haznesine geri girerek kullanıcı tarafından görünmez hale geliyor.

Patenti alınan bu özelliğin gelecekteki ürünlerde kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. Vivo tarafından alınan bu patent Üreteceği Çerçevesiz Çentiksiz Apex Akıllı Telefonu’nu yapmak için sadece bir yol. Ancak MWC 2018’de tüm dikkatleri üzerine çeken telefonun kamerasını tasarlamak için birçok farklı tasarım üzerinde çalışmalara devam ediliyor.