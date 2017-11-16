Vivo'dan 24MP Ön Kameralı Gerçek Selfie Canavarı V7!

Yalnızca 8 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen Asya pazarının önemli üreticilerinden biri haline gelen Çin merkezli akıllı telefon şirketi Vivo, selfie tutkunları için yeni akıllı telefonu Vivo V7’yi tanıttı.
İki adet nano-SIM girişi ile çift hat desteği sunan V7, 1.8 GHz Cortex A53 işlemciden gücünü alıyor ve resmi olmayan söylemlere göre bu işlemci Snapdragon 450. Cihazın en dikkat çeken yanı ise muhteşem selfie’ler çekebilen 24MP’lik ön kamerası.
Vivo V7 Özellikler:
İşlemci: 1.8 GHz Cortex A53
RAM: 4GB
Depolama: 32GB+MicroSD
Ekran: 5.7 inç HD+ IPS LCD
Arka Kamera: 16MP çözünürlük f/2.0 diyafram
Ön Kamera: 24MP
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Mat siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Vivo V7, öncelikle Endonezya’da daha sonra global pazarda satışa çıkacak. Cihazın fiyatı yaklaşık 300 dolar (1160 TL) olacak.