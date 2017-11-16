Vivo'dan 24MP Ön Kameralı Gerçek Selfie Canavarı V7!

Vivo, telefonun performansından çok kamerasına odaklananlar için orta seviyede muhteşem fotoğraf kalitesi sunan V7'yi tanıttı.

Yalnızca 8 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen Asya pazarının önemli üreticilerinden biri haline gelen Çin merkezli akıllı telefon şirketi Vivo, selfie tutkunları için yeni akıllı telefonu Vivo V7’yi tanıttı.

İki adet nano-SIM girişi ile çift hat desteği sunan V7, 1.8 GHz Cortex A53 işlemciden gücünü alıyor ve resmi olmayan söylemlere göre bu işlemci Snapdragon 450. Cihazın en dikkat çeken yanı ise muhteşem selfie’ler çekebilen 24MP’lik ön kamerası.

Vivo V7 Özellikler:

İşlemci: 1.8 GHz Cortex A53

RAM: 4GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.7 inç HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 16MP çözünürlük f/2.0 diyafram

Ön Kamera: 24MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Mat siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Vivo V7, öncelikle Endonezya’da daha sonra global pazarda satışa çıkacak. Cihazın fiyatı yaklaşık 300 dolar (1160 TL) olacak.