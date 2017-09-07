vivo, 24 MP Ön Kameralı Selfie Canavarı V7+’ı Duyurdu!

Çerçevesiz telefon trendine uyan Vivo V7+, 5.99 inçlik 18:9 Full HD çözünürlüklü devasa bir ekrana sahip. Cihaz kutusundan Android Nougat’ın son sürümü olan Android 7.1.2 ile çıkıyor.
Telefonun asıl özelliği ise selfie kamerası. 24MP çözünürlük sunan kamera, ‘ay ışığı’ flaşa ve Yüz Güzelleştirme 7.0 gibi özelliklere sahip. Cihazın arkasında ise 16MP’lik bir kamera bulunuyor.
Özellikler:
İşlemci: Snapdragon 450
RAM: 4GB
Depolama: 64GB
Ekran: 5.99 inç Full HD çözünürlük
Arka Kamera: 16MP
Ön Kamera: 24MP
Pil: 3225mAh
Çift sim kart, 4G VoLTE ve Hi-Fi ses teknolojisi bulunan Vivo V7+ 15 Eylül’de uluslararası çevrimiçi mağazalarda satışa çıkacak. Siyah ve altın renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı 342 dolar.