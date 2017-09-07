vivo, 24 MP Ön Kameralı Selfie Canavarı V7+’ı Duyurdu!

Çin merkezli telefon üreticisi vivo, selfie severler için 24MP ön kameralı yeni vivo V7+'ı tanıttı.

Çerçevesiz telefon trendine uyan Vivo V7+, 5.99 inçlik 18:9 Full HD çözünürlüklü devasa bir ekrana sahip. Cihaz kutusundan Android Nougat’ın son sürümü olan Android 7.1.2 ile çıkıyor.

Telefonun asıl özelliği ise selfie kamerası. 24MP çözünürlük sunan kamera, ‘ay ışığı’ flaşa ve Yüz Güzelleştirme 7.0 gibi özelliklere sahip. Cihazın arkasında ise 16MP’lik bir kamera bulunuyor.

Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.99 inç Full HD çözünürlük

Arka Kamera: 16MP

Ön Kamera: 24MP

Pil: 3225mAh

Çift sim kart, 4G VoLTE ve Hi-Fi ses teknolojisi bulunan Vivo V7+ 15 Eylül’de uluslararası çevrimiçi mağazalarda satışa çıkacak. Siyah ve altın renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı 342 dolar.