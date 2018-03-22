24MP Ön Kameralı Vivo V9 - Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta seviye V serisinin yeni üyesi Vivo V9’u düzenlediği basın etkinliği ile tanıttı. %90’lık ekran gövde oranı ve çentikli tasarımı ile dikkat çeken cihaz, ayrıca 24MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile de seviyesinin çok üzerinde selfieler vadediyor.
6,3 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde 19:9 bir ekrana sahip olan Vivo V9, ön alt kısmında Galaxy S9 seviyesinde ince çerçevelere sahip. Ekranın yanlarında son derece ince çerçeveleri bulunan cihaz, ekranın üstünde ise diğer tüm Çinli telefonlar gibi çentik bulunduruyor.
Vivo V9 Özellikler:
- İşlemci: Snapdragon 626
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 6,3 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP+5MP
- Ön Kamera: 24MP
- Batarya: 3260mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Siyah inci ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkan Vivo V9’un fiyatlandırması ve satışa çıkacağı tarih henüz açıklanmadı. Fakat cihazın standart bir orta segment telefona göre uygun fiyatlı olması bekleniyor.