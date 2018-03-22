24MP Ön Kameralı Vivo V9 - Fiyatı ve Özellikleri

24MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile gerçek bir selfie canavarı olan Vivo V9 resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta seviye V serisinin yeni üyesi Vivo V9’u düzenlediği basın etkinliği ile tanıttı. %90’lık ekran gövde oranı ve çentikli tasarımı ile dikkat çeken cihaz, ayrıca 24MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile de seviyesinin çok üzerinde selfieler vadediyor.

6,3 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde 19:9 bir ekrana sahip olan Vivo V9, ön alt kısmında Galaxy S9 seviyesinde ince çerçevelere sahip. Ekranın yanlarında son derece ince çerçeveleri bulunan cihaz, ekranın üstünde ise diğer tüm Çinli telefonlar gibi çentik bulunduruyor.

Vivo V9 Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 626

Snapdragon 626 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6,3 inç Full HD+

6,3 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP+5MP

16MP+5MP Ön Kamera: 24MP

24MP Batarya: 3260mAh

3260mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Siyah inci ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkan Vivo V9’un fiyatlandırması ve satışa çıkacağı tarih henüz açıklanmadı. Fakat cihazın standart bir orta segment telefona göre uygun fiyatlı olması bekleniyor.