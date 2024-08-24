Çinli teknoloji devi vivo'nun bir sonraki amiral gemisi modeli vivo X200+, IMEI veritabanında ortaya çıktı.

Son dönemde vivo'nun bir sonraki modeli olması beklenen X200 mini hakkında dedikodular ortaya çıkmıştı. IMEI veritabanına eklenen bilgilere göre yeni model "mini" olmayacak, bu model X200+. Yeni modelin akıllı telefon pazarındaki rekabeti artırması bekleniyor.

vivo, yakında yeni üst düzey akıllı telefonu X200+'yı duyurmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devinin duyurmaya hazırlandığı telefon ilk olarak IMEI veritabanında ortaya çıktı. Daha önce IMEI listesinde yer alan ve bu modele ait olduğu düşünülen model numarasının X200 modeline ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Seride üç model yer alacak

vivo'nun yaptığı bu isim değişikliğinin temelde vivo X200+ hakkında erken sızıntıların önlenmesi fikrinin yer aldığına inanılıyor. vivo X200 serisinde X200, X200+ ve X200 Pro'nun bulunması bekleniyor. Öte yandan IMEI değişikliği ile birlikte modelin ortaya çıkmış olması, vivo'nun pek de amacına ulaşamadığını gösteriyor.

İddialara göre X200 modelinde Dimensity 9400 işlemci ile gelecek. Ayrıca serinin ne zaman resmî olarak tanıtılacağı belli değil. O zaman gelene kadar vivo X200 serisinde yer alan modeller hakkında çok sayıda yeni bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

vivo son dönemde hemen her segmente uygun yeni modeller ile karşımıza çıkıyor. X200 serisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?