vivo, geçtiğimiz aylarda tanıttığı amiral gemisi telefonu X100 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Gelin kamerasıyla öne çıkan bu cihazın fiyatına ve özelliklerine bakalım.

Uygun fiyatlı telefonlarıyla ülkemizde popüler bir marka olan vivo, geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi telefonu X100 Pro’yu tanıtmıştı. Yakın zamanda Türkiye’de ön siparişe de açılan telefon, bugün resmen satışa sunuldu. Şu anda ülkemizde vivo X100 Pro’yu online ve fiziksel mağazalardan almak mümkün.

vivo X100 Pro, önde delikli ekran tasarımı arkada ise yuvarlak ada içerisinde üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Cihazda, 6,78 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekran var. Maksimum parlaklığı ise 3000 nit.

Karşınızda vivo X100 Pro

Telefonda bizi MediaTek’in performans konusunda iddialı olan amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9300 karşılıyor. Bu işlemciye 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.

En dikkat çekici kısmı ise kamerası. Bu telefonda da ZEISS iş birliği var. Bu da çok daha gelişmiş bir görüntüleme deneyimi demek. vivo'ya göre telefon, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek. Cihazda 50 MP ana, 50 MP telefoto, 50 MP ultra geniş sensör var. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

5400 mAh batarya ile donatılan vivo X100 Pro, 100W hızlı şarj sunuyoır. Telefonun kutudan Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile çıktığını ekleyelim. Diğer özellikleri arasında IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesi, Bluetooth 5.4 gibi özellikleri de var. Boyutları ise 164,05x75,28x8,91 mm.

vivo X100 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 İşlemci MediaTek Dimensity 9300 RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 50 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5400 mAh (100W) İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14)

vivo X100 Pro Türkiye fiyatı