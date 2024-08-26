vivo'nun yeni amiral gemisi X200 ile ilgili yeni bilgiler geldi. Sızıntı, işlemciden kamera ve bataryaya kadar birçok önemli detayı bizlerle buluşturdu.

Türkiye’de de satışlarına devam eden Çinli teknoloji devi vivo, yeni amiral gemisi telefonları olacak X200 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Ekim ayında lansmanının yapılması beklenen seri, çok büyük ihtimalle standart, Plus ve Pro modellerden oluşacak.

Cihazlar için bekleyiş sürerken bugün standart model hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station tarafından Weibo üzerinden paylaşılan sızıntı, vivo X200’ün özelliklerine bir bakış atmamızı sağladı.

Yepyeni işlemci, daha büyük batarya ve daha iyi kamera

İddiaya göre vivo X200, MediaTek’in yeni amiral gemisi işlemcisi olacak Dimensity 9400 yonga setiyle donatılacak. Dimensity 9400’ün ekimde tanıtılması bekleniyor. Bu da X200’ün bu işlemciye sahip ilk telefonlardan biri olacağının göstergesi. Hakkında çok fazla bilgi yok ancak önemli performans iyileştirmeleri sunacağını tahmin etmek mümkün. Selefi vivo X100’de Dimensity 9300 vardı.

Bunun dışında ekranıyla ilgili de bilgiler var. vivo X200, 6,3 inçlik 1,5K çözünürlüğe sahip düz bir OLED ekranla çıkış yapacak. Daha da inceleceği de belirtilmiş. Buna göre cihaz, 8 mm civarı bir kalınlıkla gelecek.

Kameraya baktığımızda ise 50 MP’lik bir ana kameranın arkada bizi karşılayacağı söyleniyor. Buna 3x optik zoom ve 70 mm odak uzaklığı sunan bir periskop kamera eşlik edecek. Muhtemelen üst düzey görüntüleme deneyimi sunan ZEISS iş birliğini bu cihazda da göreceğiz.

Son olarak bataryası hakkında da bilgiler var. Buna göre vivo X200’de 5.500 veya 5.600 mAh’lik bir batarya göreceğiz. Önceki nesilde 5000 mAh batarya vardı. Yani bu alanda iyileştirme olabilir.

Telefon hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Ekim ayı yaklaştığında çok daha fazla bilgi geleceğini öngörebiliriz.