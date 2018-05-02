Vivo'nun orta-üst segmentteki yeni akıllı telefon Vivo X21, ekrana entegre parmak izi tarayıcı ve %90.3'lük ekran/gövde oranı ile resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, ilk küresel lansmanını gerçekleştirerek yeni akıllı telefonu Vivo X21’i Singapur’da düzenlediği basın etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sundu. %90,3’lük ekran/gövde oranı ile dikkat çeken Vivo X21, yapay zeka yetenekleri ile de donanım gücünün üzerinde bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan cihaz, Vivo’nun Funtouch OS 4.0 arabirimi sayesinde pek çok farklı özelliklere sahip. Cihazın bir başka dikkat çekici özelliği ise ekrana entegre parmak izi tarayıcıya sahip olması. Ekrana entegre parmak izi tarayıcı, kullanım konusunda kolaylıklar sağlıyor olsa da güvenlik konusunda hala soru işaretleri taşıyor.

Vivo X21 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 660

RAM: 6GB

Depolama: 128GB+MicroSD

Ekran: 6.28 inç 19:9 Full HD+

Arka Kamera: 12MP f/1.8 diyafram, 5MP f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 12MP f/2.0 diyafram

Batarya: 3200mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

RAM ve depolama alanı bakımından tek bir versiyonu bulunan Vivo X21, 2400 TL fiyat etiketi ile 5 Mayıs’ta satışa çıkacak. 2400 TL’lik fiyata vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.