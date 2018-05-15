Kısa süre önce tanıtılan ve Snapdragon işlemciden güç alan Vivo X21'in farklı bir versiyonu olan MediaTek Helio P60'lu Vivo X21i tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz haftalarda tanıtmış olduğu Vivo X21 modelinin farklı bir varyantı olan Vivo X21i’yi resmi olarak tanıttı. Temel olarak Vivo X21 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olan Vivo X21i’nin en büyük farklılığı ise işlemci tarafında Snapdragon 660 yerine MediaTek Helio P60 kullanıyor olması.

6.28 inç boyutunda 19:9 Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, %90.3 gibi son derece iddialı bir ekran/gövde oranına sahip. f/1.8 diyaframlı 12MP ve f/2.4 diyaframlı 5MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan cihaz, yapay zeka özellikleri sayesinde oldukça etkileyici bir kamera performansı sergiliyor.

Vivo X21i Özellikler

İşlemci: Mediatek Helio P60

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB/128GB

Ekran: 6.28 inç FHD+

Arka Kamera: 12MP f/1.8 diyafram, 5MP f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 12MP f/2.0 diyafram

Batarya: 3425mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Gece siyahı, yakut kırmızısı ve aurora beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak yeni Vivo X21i’in hem 4GB hem de 6GB’lık versiyonu 1850 TL’den satışa sunulacak. Daha fazla RAM kapasitesi isteyenler depolama alanından, daha fazla depolama alanı isteyenler ise RAM kapasitesinden feragat etmek zorunda kalacaklar.